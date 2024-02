Colisão rodoviária causa 15 mortos no Egito

Pelo menos 15 pessoas morreram quando um camião embateu em quatro carrinhas de passageiros na província mediterrânea de Alexandria, no norte do Egito, disseram as autoridades.

O acidente, que aconteceu na noite de terça-feira na zona de Amreya, a oeste da cidade de Alexandria, também feriu oito pessoas, de acordo com um relatório policial.

A polícia disse que o camião bateu em quatro carrinhas de passageiros usadas para transporte coletivo em todo o Egito. Uma das carrinhas capotou e outra incendiou-se.

Acidentes de viação causam milhares de mortos todos os anos no Egito, frequentemente causados por excesso de velocidade, estradas em más condições ou desrespeito pelas leis de trânsito.

Em outubro, um autocarro de passageiros bateu num veículo estacionado numa autoestrada que liga Alexandria à capital do Cairo, causando a morte de pelo menos 32 pessoas.