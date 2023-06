Três turistas desaparecidos após barco começar a arder em alto mar

Três turistas britânicos desapareceram, este domingo, depois de um incêndio a bordo do barco em que viajavam no Mar Vermelho, Egito, neste domingo.

Outros 12 turistas que viajavam no barco, ao largo da costa de Marsa Alam, já foram resgatados e levados para a estância de mergulho em Marsa Shagra, a cerca de 21 quilómetros a norte.

Também os dez membros da tripulação e os dois guias, todos de nacionalidade egípcia, se encontram a salvo, de acordo um comunicado do gabinete do governador do Estado do Mar Vermelho e duas fontes de segurança, avançou a agência Reuters.

Segundo as autoridades, a origem do fogo foi uma falha elétrica e o incêndio deflagrou por volta das 06:30, avançou a Sky News. A BBC avança, por sua vez, que o Ministério Público egípcio já começou a investigar a causa do incêndio.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido está neste momento a dar apoio aos cidadãos britânicos, de acordo com a Evening Standard. O porta-voz do ministério disse: "Estamos em contacto com as autoridades locais, na sequência de um incidente a bordo de um barco de mergulho, perto de Marsa Alam e estamos a apoiar os cidadãos britânicos envolvidos".

O porta-voz da Tornado Marine Fleet, a empresa proprietária do barco, adianta que, "enquanto fazia o briefing de mergulho, o Hurricane se incendiou. Temos três passageiros britânicos desaparecidos e todos os outros já chegaram à localidade mais próxima em segurança. Agora estamos a trazer o barco de volta para a marina, sob a supervisão das autoridades".

O incidente terá ocorrido enquanto a tripulação se preparava para um mergulho em Elphinstone Reef, um destino de mergulho conhecido pela riqueza de vida marinha, incluindo corais coloridos e tubarões.

Ahmed Maher, um dos responsáveis de mergulho na cidade vizinha de Marsa Shagra disse: "Vimos o fumo do barco, que se encontrava a cerca de 9 quilómetros da praia. Um outro barco próximo resgatou-os e deixou-os em segurança."

حريق مركب سفاري بطول ٤٠ متر اسمها hurricane في جنوب البحر الأحمر و بالتحديد منطقة Elphinstone و انقاذ معظم السياح فيما عدا ٣ لا يزالوا مفقودين و يعتقد ان جنسيتهم انجليز، نتمني السلامه للجميع و ربنا ينجي المفقودين.



المصدر: شهود عيان

O barco terá partido do porto de Ghalib na terça-feira passada e deveria regressar este domingo.