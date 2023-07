Eixo Norte-Sul cortado ao trânsito por causa de incêndio em mato

Um incêndio em mato obrigou, esta segunda-feira, ao corte do trânsito nos dois sentidos do Eixo Norte-Sul. O alerta para o fogo foi dado pelas 14:09 e dado como dominado já depois das 15:00.

No terreno, estiveram cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Camarate, duas dos bombeiros de Sacavém e outras duas dos bombeiros de Loures. De acordo com a contabilidade dos bombeiros de Camarate, mais de duas dezenas de homens permanecem no terreno, numa altura em que se procede ao rescaldo.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública, ainda não há previsão para a reabertura da via.