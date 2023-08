Esta ilha no Pacífico é conhecida pelas praias - mas um fenómeno climático fez com que os casacos esgotassem

Cientistas alertam para regresso do El Niño com ondas de calor sem precedentes

Se para o hemisfério norte levou ondas de calor extremo, na Tonga, uma pequena ilha do Pacífico Sul, o fenómeno El Niño provocou um dos invernos mais frios de sempre.

A surpresa entre os habitantes foi tal que, para fazerem face ao frio, os habitantes esgotaram os casacos e os mais variados produtos de aquecimento.

Conhecido pelas praias paradisíacas e invernos quentes, cuja temperatura varia, normalmente, entre os 18 e 21 graus, o arquipélago registou em julho deste ano um mínimo de 9,3 graus Celsius, em Lapaha, segundo dados dos Serviços Meteorológicos de Tonga. Um valor próximo ao do recorde de temperatura mais baixa do país alguma vez registada - de 8,7 graus -, alcançado em setembro de 1994.

Na sequência da descida das temperaturas, os tonganeses apressaram-se para as lojas de roupa adequada para o inverno: "os meus agasalhos, capuzes e casacos da Austrália esgotaram-se numa semana", contou ao The Guardian 'Oto'ota Saula, gerente de uma loja de roupa em Nuku'alofa.

Mas há ainda outra consequência das temperaturas inesperadas: o aumento de doenças. “A venda de medicamentos de venda livre para infeções respiratórias e constipações comuns está mais elevada que o normal", o que levou a farmácia da Universal Clinic a aumentar as encomendas de medicamentos para a constipação, disse o proprietário, Siutaka Siua.

Ainda para enfrentarem o clima invulgarmente frio na região, os habitantes da Tonga compraram frascos térmicos, chaleiras e aquecedores eléctricos, cobertores e roupas.

Segundo a empresa Tonga Gás, as vendas de aquecedores a gás duplicaram nas últimas semanas em relação ao mesmo período do ano passado.

A atual vaga de frio está ligada ao fenómeno El Niño, que, enquanto no hemisfério norte está a provocar ondas de calor extremas, nas ilhas do Pacífico faz com que “a característica de ar seco e frio se intensifique durante os meses de inverno", como explicaram os serviços de meteorologia. Este fenómeno é um dos grandes responsáveis por grandes oscilações de temperatura, atuando sobretudo na zona do Pacífico, onde tem alterações significativas na distribuição da temperatura à superfície da água.