Nikki Haley não desiste e irrita Trump: "É uma impostora". Cinco conclusões das primárias de New Hampshire

O ex-presidente Donald Trump deu esta terça-feira um grande passo para conquistar a terceira indicação presidencial republicana consecutiva, vencendo as primárias de New Hampshire num confronto direto com a sua última adversária, a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley.

Haley prometeu manter-se na corrida republicana, dizendo que agora se vai concentrar nas primárias de 24 de fevereiro no seu estado natal, a Carolina do Sul. Mas ela estará a lutar contra a história: na história moderna das campanhas presidenciais, nenhum candidato que não seja titular ganhou as convenções do Iowa e as primárias em New Hampshire sem ganhar a nomeação do seu partido.

Trump, que subiu ao palco pouco depois de Haley ter falado, irritou-se com a decisão da candidata de continuar a sua campanha.

"Ela tinha de ganhar", disse o antigo presidente. "Ela falhou redondamente".

O ex-Presidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, caminha pelos bastidores depois de discursar numa festa da noite das eleições primárias em Nashua, em New Hampshire, esta terça-feira, 23 de janeiro de 2024. AP Photo/Matt Rourke

Enquanto Haley procura demonstrar que continua a ser uma candidata viável, o Presidente Joe Biden começou os preparativos para um novo confronto nas eleições gerais com Trump - enviando funcionários seniores da Casa Branca para trabalhar na sua campanha e realizando um evento na Virgínia onde criticou Trump quanto aos direitos ao aborto.

O presidente Joe Biden e a primeira-dama, Jill Biden, chegam à Casa Branca em Washington, na terça-feira, 23 de janeiro de 2024, depois de viajarem de Manassas, Virgínia, onde tiveram um evento de campanha. AP Photo/Andrew Harnik

Aqui estão cinco conclusões das primárias de New Hampshire:

Trump quer Haley fora - agora

No que se esperava que fossem comentários comemorativos na noite de terça-feira em New Hampshire, Trump pareceu irritado com o facto de Haley ainda não ter desistido da corrida às primárias republicanas.

Ele zombou de Haley, chamando-a de "impostora" que "reivindicou a vitória" apesar de ter se saído "muito mal". (Haley, na verdade, tinha felicitado Trump pela sua vitória no início da sua intervenção).

Os seus comentários deixaram claro que os ataques de Haley à idade de Trump, aos seus lapsos verbais e às derrotas republicanas durante o seu tempo como líder do partido deixaram o antigo presidente frustrado.

Foi um contraste chocante com os comentários de Trump na noite das eleições, há oito dias, no Iowa, quando elogiou os seus rivais como "pessoas muito inteligentes, pessoas muito capazes" e previu que os republicanos "vão unir-se. E isso também vai acontecer em breve".

Trump convidou dois ex-candidatos do Partido Republicano de 2024, o empresário Vivek Ramaswamy e o senador da Carolina do Sul Tim Scott, para atacarem Haley no palco na noite de terça-feira.

"O que vemos agora, com ela a continuar na corrida, é o lado feio da política americana", disse Ramaswamy, culpando a decisão de Haley de continuar sua candidatura aos "megadoadores" que estão fora da sintonia com o que os americanos querem. "O que vimos esta noite foi a América em primeiro lugar a derrotar a América em último lugar".

Logo depois, ele deu a Scott - que subiu ao palco atrás de si dias depois de ter apoiado o antigo presidente -, a oportunidade de atacar Haley. E observou que Haley havia nomeado o republicano da Carolina do Sul para o Senado em 2013.

"Já paraste para pensar que ela te nomeou, Tim?" disse Trump. "Deves mesmo odiá-la".

Scott dirigiu-se diplomaticamente ao microfone para intervir. "Eu simplesmente adoro-te", disse ele.

Haley diz que a corrida do Partido Republicano está "longe de terminar"

Apoiantes aplaudem a candidata presidencial republicana Nikki Haley, ex-embaixadora da ONU, enquanto ela discursa num comício da noite das primárias de New Hampshire, em Concord, esta terça-feira, 23 de janeiro de 2024. AP Photo/Charles Krupa

Embora Trump esteja ansioso para ser apontado nas primárias republicanas, e a diretora de campanha de Biden, Julie Chavez Rodriguez, tenha dito na noite de terça-feira que Trump "praticamente fechou" a indicação de seu partido, Haley insistiu que não deixará a corrida.

"New Hampshire é o primeiro do país. Não é o último do país. Esta corrida está longe de ter terminado. Ainda faltam dezenas de estados", disse Haley aos apoiantes no seu discurso na noite da eleição, terça-feira, em New Hampshire.

O que não está claro, no entanto, é onde Haley poderia realmente conseguir uma vitória contra Trump. Ela não vai participar nos caucuses do Nevada a 8 de fevereiro (em vez disso, vai estar na votação das primárias do estado, o que não a levará a ganhar quaisquer delegados), e as sondagens no seu estado natal, a Carolina do Sul - onde as primárias de 24 de fevereiro serão o próximo grande confronto - mostram Trump com uma enorme vantagem.

É provável que Haley enfrente uma enorme pressão para abandonar a corrida nos próximos dias. Ela enfrentará perguntas sobre se seguirá um caminho semelhante ao do governador da Flórida, Ron DeSantis, que prometeu continuar depois de ter ficado em segundo lugar nos caucuses de Iowa na semana passada - e depois desistiu dias depois.

A campanha de Haley disse na terça-feira que está a colocar quatro milhões de dólares em reservas de publicidade televisiva na Carolina do Sul. E agendou um comício para quarta-feira à noite em North Charleston.

Mark Harris, diretor executivo do super PAC SFA Fund [fundo de doações para as campanhas], a favor de Haley, disse à CNN que o grupo está "de olho na Carolina do Sul" e planeia gastar milhões em publicidade, correio e muito mais.

O argumento de Haley: Trump é um falhado

Haley usou seu discurso na noite de terça-feira para apresentar o seu argumento mais incisivo até agora sobre a elegibilidade - culpando Trump pelo desempenho dececionante dos republicanos nas eleições de 2018 e 2022 e na eleição presidencial de 2020.

"Com Donald Trump, os republicanos perderam quase todas as eleições competitivas", disse ela, passando pelos fracassos do Partido Republicano durante o tempo de Trump como líder do partido. "O segredo mais mal guardado na política é o quanto os democratas querem concorrer contra Donald Trump."

Um apoiante gritou: "Ele é um falhado!"

A ex-governadora da Carolina do Sul chamou Trump de "o único republicano no país que Joe Biden pode derrotar".

E também destacou as suas idades. Trump terá 78 anos no dia das eleições, em novembro; Biden terá 81 anos. Haley questionou ainda a competência mental de Trump e desafiou-o a debater com ela (Trump faltou a todos os cinco debates das primárias republicanas e não mostrou qualquer indicação de que consideraria participar num).

Trump está a dominar as sondagens das primárias republicanas. Mas as sondagens também mostram que Haley supera o desempenho do ex-presidente num hipotético confronto nas eleições gerais com Biden - algo que Haley tem observado com frequência nos últimos dias.

"O primeiro partido a aposentar o seu candidato de 80 anos será o partido que vencerá esta eleição", disse ela na noite de terça-feira. "E acho que devem ser os republicanos a ganhar esta eleição. Portanto, a nossa luta ainda não acabou, porque temos um país para salvar".

Sinais de alerta para Trump

Embora a vitória de Trump tenha sido um grande passo para consolidar a nomeação do Partido Republicano, havia sinais de alerta para suas esperanças nas eleições gerais nas pesquisas de saída da CNN dos eleitores das primárias republicanas de New Hampshire.

Haley venceu os 29% do eleitorado que se identificaram como moderados por uma margem de 3 para 1.

Relativamente à questão do aborto, Trump era o grande favorito dos que apoiam a proibição da maioria ou de todos os abortos a nível nacional, mas Haley ultrapassou-o entre os 67% do eleitorado das primárias que disseram que se oporiam a uma proibição. Na terça-feira, a campanha de Biden sinalizou a sua intenção de fazer do direito ao aborto um ponto central das eleições gerais.

"Que não haja enganos: a pessoa mais responsável por tirar esta liberdade na América é Donald Trump", disse Biden aos apoiantes num comício em Manassas, Virgínia.

Houve outros sinais potenciais de problemas com eleitores moderados para Trump. Entre eles: 44% do eleitorado das primárias disse que Trump não está apto para a presidência se for condenado por um crime, e Haley obteve 84% desses eleitores. Haley obteve 79% dos votos daqueles que disseram que Biden ganhou legitimamente as eleições de 2020 - mostrando um apetite potencialmente limitado entre os eleitores pelas mentiras de Trump sobre fraude eleitoral generalizada.

A candidatura de Biden às eleições gerais ganha forma

Biden venceu as primárias de New Hampshire na noite de terça-feira, mas corria o risco de sofrer uma reação negativa em New Hampshire depois de ter liderado o esforço democrata para despromover o estado no processo de nomeação do partido - elevando as primárias da Carolina do Sul para se tornarem o primeiro concurso com delegados em jogo.

O Comité Nacional Democrata considerou a votação "sem sentido" e instou os candidatos presidenciais a "tomarem todas as medidas possíveis para não participarem". Ainda assim, os aliados de Biden lançaram um esforço discreto para levar os democratas a votar em Biden, o que resultou numa vitória fácil.

Foi um lembrete de que, apesar de o deputado do Minnesota Dean Phillips e a escritora Marianne Williamson estarem a desafiar Biden, não há drama: o caminho de Biden para a nomeação democrata para um segundo mandato é claro.

A campanha de Biden, entretanto, está a preparar-se para um início precoce das eleições gerais, transferindo dois assessores seniores da Casa Branca para a sua campanha de reeleição em Wilmington. Jen O'Malley Dillon, que foi directora de campanha da campanha de Biden em 2020, está pronta para fazer a transição para o cargo de presidente da campanha de Biden, enquanto Mike Donilon, um guru de longa data das mensagens de Biden, será o estratega principal.