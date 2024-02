AD promete excedentes orçamentais até 2028. "É ambição com realismo", garante Montenegro

No programa eleitoral da Aliança Democrática (AD), coligação que junta PSD, CDS e PPM, são garantidos excedentes orçamentais constantes ao longo da legislatura. Assim, o saldo positivo de 0,8% do PIB deverá manter-se, este ano, ao mesmo nível, ao contrário das projeções do Orçamento do Estado para 2024, do último Governo socialista de António Costa, que aponta para um superávite mais baixo, de 0,2%.

Nos anos seguintes, a coligação, liderada pelo presidente do PSD, Luís Montenegro, aponta para uma variação positiva de 0,2% em 2025, de 0,1% em 2026, e de 0,2% nos últimos dois anos da legislatura.

O cenário orçamental da AD, disponibilizado esta sexta-feira no website do PSD, minutos antes da sua apresentação oficial, projeta ainda uma trajetória de descida continuada da dívida que deverá baixar até 80,2% no final da legislatura.

Medidas vão custar 7.240 milhões de euros

A política das contas certas do socialista Medina será assim aprofundada se os portugueses elegeram a AD nas eleições de 10 março. Ainda assim, a AD tem um conjunto de medidas que passa sobretudo pela redução da carga fiscal em IRS e IRC e pelo reforço de apoios sociais, como o aumento do complemento solidário para idosos (CSI) para 820 euros que, no total, vão custar 7.240 milhões de euros.

Do lado da redução fiscal, a diminuição gradual do IRC de 21% para 15% ao ritmo de 2 pontos percentuais (p.p.) por ano vai ter um impacto de 1.500 milhões de euros entre 2025 e 2027. A isenção de contribuições e IRS sobre prémios de desempenho e redução das taxas marginais de IRS até ao 8º escalão entre 0,5 e 3 p.p. face a 2023 vai custar 2.000 milhões de euros entre 2024 e 2026.