CNN Portugal lança Decisão 24. As eleições legislativas são aqui

A CNN Portugal lança esta sexta feira o “Decisão 24”, projeto de cobertura especial de informação política rumo às eleições legislativas do próximo dia 10 de março.

Aqui poderá acompanhar todos os dias, em vários blocos informativos de televisão e em permanência no digital, notícias, análise, entrevistas, comentário, reportagens, numa operação em crescendo que culminará numa grande noite eleitoral.

A operação começa este fim de semana com a cobertura do congresso do Partido Socialista, que na prática dá o tiro de partida para o que será a campanha eleitoral que decidirá a composição do Parlamento e o próximo governo do país. Durantes estes dois meses, a CNN Portugal terá várias rubricas e emissões especiais.

A CNN Portugal é o canal de informação líder em Portugal desde o seu lançamento, em novembro de 2021. A liderança nestes dois anos incluiu já a operação das eleições legislativas de 2022. Agora, as legislativas voltam a ser aqui: no canal 7 da sua televisão e no site e App da CNN Portugal.