Hipocrisia, Lula da Silva ou Putin. André Ventura e Rui Tavares num debate de acusações mútuas

“A verdade é que quem começou a utilizar como arma arremesso político esta questão da escola privada foi o deputado Pedro Frazão”. A frase é de Rui Tavares e foi proferida logo na primeira intervenção do candidato do Livre no debate com o presidente do Chega, André Ventura, que foi transmitido pela SIC Notícias.

A partir desse minuto a discussão perdeu o foco, e o debate dificilmente se endireitou para mais do que acusações mútuas e previsíveis. Rui Tavares falava na divulgação de fotografias em que aparecia com os filhos à porta da escola da criança, numa publicação feita na rede social Twitter, motivando acusações de hipocrisia por parte do Chega, nomeadamente do deputado Pedro Frazão, pelo facto de os filhos de Rui Tavares andarem na escola privada, quando o porta-voz do Livre defende a escola pública.

O debate desceu para um tom de onde dificilmente saiu. André Ventura disse que o Livre "é contra penas de prisão", mas depois a discussão alterou-se para acusações sobre ligações a regimes: Lula da Silva ao Livre e Putin ao Chega.