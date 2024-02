Ventura não se lembra mas quis mesmo que Montenegro fosse presidente do PSD

"Tenho dito que o dr. Luís Montenegro é a única solução e não pode virar as costas ao PSD nesta altura". A frase é de André Ventura - sim, esse mesmo - e remonta a setembro de 2018, em declarações ao Jornal I. Estávamos ainda no primeiro de três governos de António Costa, mas o atual presidente do Chega já era um dos principais opositores à liderança do PSD de então, que era encabeçada por Rui Rio.

Um facto distante, dos tempos em que André Ventura ainda era apenas vereador da Câmara Municipal de Loures, eleito pelo PSD, mas não foi esquecido pelo destinatário.

Hoje presidente do PSD, Luís Montenegro não se esqueceu desta afirmação. Pelo contrário: no debate com André Ventura, transmitido esta segunda-feira pela RTP1, o líder social-democrata afirmou que era "líder parlamentar e o André Ventura achava que eu devia ser líder" do PSD.

O líder social-democrata ainda perguntou a André Ventura se se lembrava, mas levou uma resposta negativa: "Não, não me lembro disso. Aliás, se eu alguma vez tivesse achado que teria dito isso, estaria meio confudido".

A comprovar pelas declarações de 2018 de André Ventura, esta mesmo uma afirmação verdadeira. É que Luís Montenegro era o líder da bancada parlamentar naquela altura, quando se caminhava para o fim da legislatura.

Talvez lembrado de que esta afirmação era mesmo verdadeira, o presidente do Chega pareceu nem querer responder à provocação. Limitou-se a mudar de assunto.