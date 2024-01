Eduardo Teixeira deixa PSD e é candidato do Chega por Viana do Castelo

Ventura garante que listas do Chega vão incluir atuais e antigos deputados do PSD

Eduardo Teixeira vai ser candidato do Chega pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo, encontrando-se num lugar elegível.

A CNN Portugal sabe que o atual vereador da Câmara Municipal daquela cidade, que foi deputado pelo PSD entre 2011 e 2015 e depois entre 2019 e 2022, é uma das escolhas de André Ventura.

Eduardo Teixeira já marcou mesmo presença na Convenção Nacional do Chega do fim de semana passado, que se realizou precisamente em Viana do Castelo.

O antigo militante do PSD esteve presente no encontro na qualidade de representante da Ordem dos Economistas, mas vai mesmo integrar as listas do Chega para as eleições legislativas.

Eduardo Teixeira é, assim, um dos primeiros nomes a fazer cumprir a promessa de André Ventura, que anunciou que o Chega iria ter nas suas listas "atuais e antigos" deputados do PSD.