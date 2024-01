Sondagem: AD e PS empatados, Chega reforça terceira posição

Se as eleições legislativas fossem hoje, a Aliança Democrática (AD) e Partido Socialista (PS) ficariam empatados e o Chega reforçaria a terceira posição. Na sondagem da Consulmark2 para o Nascer do SOL e Euronews, divulgada esta sexta-feira, a AD surge em primeiro lugar, com 28% das intenções de voto, à frente do PS, com 27%, o que resultaria num empate técnico.

De acordo com a sondagem, o Chega reforçaria a terceira posição, com 18% das intenções de voto (bem acima dos 7,18% que alcançaram nas legislativas de 2022), seguido do Bloco de Esquerda, com 7% das intenções de voto, e da Iniciativa Liberal, com 6%.

A CDU, por sua vez, mantém-se na sexta posição, com 3% das intenções de voto, seguida do Livre, com 2%, e do PAN, com 1%.