Bloco de Esquerda regressa ao parlamento da Madeira

O Bloco de Esquerda vai regressar ao parlamento da Madeira após quatro anos de ausência, depois de ter conseguido eleger o seu cabeça de lista e antigo líder da estrutura regional do partido, Roberto Almada, nas eleições deste domingo.

De acordo com os resultados finais provisórios disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, os bloquistas obtiveram 3.036 votos (2,24%), foram a oitava força política mais votada e conseguiram eleger um deputado.

Entre 2015 e 2019, o partido tinha dois deputados no parlamento regional, mas perdeu a representação nas eleições de 2019.

O BE inaugurou a sua presença na Assembleia Legislativa da Madeira nas eleições de 17 de outubro de 2004, elegendo um deputado, que manteve nas eleições seguintes, e perdeu a representação em 2011.

O parlamento regional da Madeira é atualmente formado por 21 deputados do PSD, três do CDS-PP, 19 do PS, três do JPP e um da CDU.

Há quatro anos, os sociais-democratas perderam pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976 e formaram um governo de coligação com o CDS-PP.