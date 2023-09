António Costa felicita Miguel Albuquerque e deseja-lhe "continuação de bom trabalho"

Chega vai estrear-se no parlamento regional da Madeira

Iniciativa Liberal também se estreia no parlamento da Madeira

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, pelos resultados alcançados pela coligação PSD/CDS mas eleições regionais deste domingo, desejando-lhe “continuação de bom trabalho”.

Esta posição consta de uma nota divulgada pelo gabinete de António Costa, depois de a coligação PSD/CDS-PP ter vencido as eleições legislativas regionais da Madeira, embora tendo falhado por um deputado a maioria absoluta.

“O primeiro-ministro felicitou o presidente do Governo Regional da Madeira pelo resultado eleitoral hoje alcançado, com votos de continuação de bom trabalho em prol da região e do país”, refere-se na mesma nota.