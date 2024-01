Trump seis pontos à frente de Biden: sondagem Reuters/Ipsos

Trump vence primárias de New Hampshire

Donald Trump está seis pontos percentuais à frente de Joe Biden nas intenções de voto dos norte-americanos, segundo uma sondagem Reuters/Ipsos, um resultado diferente daquele apresentado no início do mês, que colocava o democrata à frente do republicano.

De acordo com a sondagem, revelada esta quinta-feira pela agência de notícias, o antigo presidente apresenta 40% das intenções de voto, enquanto o atual chefe da Casa Branca surge com 34%. Os restantes, diz a Reuters, são os ainda indecisos em quem votar. Mas mesmo juntando outros nomes à corrida, Trump sai em vantagem.

“A vantagem de seis pontos de Trump manteve-se mesmo quando foi dada aos inquiridos a opção de votar em candidatos de terceiros, incluindo o ativista antivacinas Robert F. Kennedy Jr., com Trump a obter 36% de apoio, Biden 30% e Kennedy 8%”, lê-se na publicação.

Diz a sondagem que 59% dos inquiridos que planeiam votar em Joe Biden reconhecem que a principal motivação é a oposição a Trump. O contrário, porém, não acontece: apenas 39% dos que querem votar em Trump dizem que o fazem para evitar a continuidade de Biden.

Dizem os dados da Reuters que cerca de 67% dos inquiridos disseram estar “cansados de ver os mesmos candidatos nas eleições presidenciais e querem alguém novo”, no entanto, apenas 18% disseram que não votariam se o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump fossem as únicas opções.

A idade dos candidatos foi também um dos temas levantados na sondagem da Reuters/Ipsos e a maioria dos inquiridos mostra-se contra a recandidatura de Joe Biden, de 81 anos. Diz a Reuters que 75% dos participantes dizem que o democrata já não deveria tentar a reeleição e até mesmo dentro do Partido Democrata há quem defenda o mesmo, mais concretamente, cerca de metade dos participantes democratas. De um modo geral, os 77 anos de Donald Trump são para os inquiridos meio caminho andado para que o ex-presidente não devesse concorrer novamente à Casa Branca, uma opinião defendida por 56% dos inquiridos e por cerca de um terço dos republicanos.

A nova sondagem mostrou ainda Donald Trump com uma grande vantagem nacional sobre Nikki Haley, 64% e 19%, respetivamente.

Olhando para a política norte-americana como um todo e não tanto para os rostos que atualmente a representam, mais de metade dos inquiridos afirmou estar insatisfeito com o sistema bipartidário dos EUA. Apenas um em cada quatro é que se considera satisfeito com este sistema de dois partidos, alegando que tira voz aos independentes.

A sondagem Reuters/Ipsos tem uma margem de erro de 3%, foi realizada em todo o território norte-americano, tendo uma cobertura nacional, e contou com a participação de 1.250 adultos.