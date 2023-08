O grande erro que a maioria dos rivais de Trump está a cometer

O pódio vazio do ex-presidente Donald Trump no primeiro debate presidencial do Partido Republicano em Milwaukee, na quarta-feira, deve ser interpretado como nada menos que um símbolo de seu desprezo pelo processo democrático. Ele exige o apoio dos republicanos, mas não se coloca à disposição deles. Acredita que as regras não se aplicam a ele.

É uma filosofia que se estende para lá da campanha e para a sala de audiências. Trump está a apostar a sua campanha de 2024 no desprezo pelos nossos sistemas político e jurídico. Ele vê as sondagens a mostrarem-no a demolir os seus adversários nas primárias republicanas e acredita que pode evitar a responsabilidade e o escrutínio que advêm de um debate público.

De forma preocupante, parece que Trump está a ganhar tração, promovendo a noção de que as suas impugnações e acusações são razões pelas quais os republicanos o devem reconduzir ao poder em 2024, em vez de serem eventos desqualificantes. (Ele nega qualquer irregularidade.)

Um bom debate republicano desafiaria a ideia perigosa de que o alegado comportamento criminoso de Trump o torna mais forte. Os seus rivais deveriam rejeitar Trump, unindo-se em torno do Estado de direito. Não é difícil explicar aos eleitores que, quando as pessoas votam, os seus votos devem ser contados e não anulados por políticos corruptos. E se os políticos violam as regras, as leis são aplicadas a eles como são aplicadas a todos os outros. Mesmo que esse infrator seja um ex-presidente.

O problema, que se estende muito para lá do debate de quarta-feira, é que a maior parte do campo está relutante em comprometer-se com os nossos princípios democráticos fundamentais como a razão central para abandonar Trump. Sem dúvida, olhando para os números das sondagens de Trump, muitos concordam com ele que o Departamento de Justiça está a ser injustamente "armado" contra ele.

No entanto, com esta hesitação em falar de Trump como uma ameaça sem precedentes à nossa democracia, estão a minar as suas próprias candidaturas. Se os adversários de Trump só vão apoiar, ignorar ou minimizar os seus actos mais malévolos, por que razão estão a concorrer contra ele? Para começar, porquê ter primárias do Partido Republicano?

De certa forma, um super PAC [PAC são as Comissões de Apoio Político, que organizam o financiamento a projetos políticos] que apoia o governador da Flórida, Ron DeSantis, está a promover a mensagem de que Trump é demasiado "fraco" para debater e que os republicanos "merecem um candidato que mereça o nosso voto - não um que o exija". Mas o que falta nessa crítica é qualquer indicação de que DeSantis está disposto a desafiar Trump diretamente sobre essas questões.

Na verdade, um memorando que vazou revelou que o mesmo super PAC está a aconselhar DeSantis a "defender Donald Trump à revelia numa resposta ao ataque de Chris Christie". Desde então, DeSantis distanciou-se do memorando, enquanto reiterava os apelos para que Trump debatesse. "Toda a gente tem a responsabilidade de ganhar os votos das pessoas", disse DeSantis. "Ninguém tem direito a nada neste mundo, muito menos à nomeação republicana para presidente."

Christie, o ex-governador de Nova Jersey (e um poiante de Trump até que ele alegou que a eleição de 2020 foi roubada), está a definir a sua candidatura pelo ataque ao ex-presidente, pelas suas falsas alegações sobre a eleição de 2020. E está a ter algum sucesso, subindo para o segundo lugar nas sondagens em New Hampshire. A má notícia é que ele ainda está atrás de Trump por 40 pontos.

Ao longo da sua campanha, Christie ganhou muita atenção dos meios de comunicação social e procurou obter donativos prometendo confrontar Trump no palco do debate. Agora que Trump o está a privar dessa oportunidade, os apoiantes de Christie podem já não ver razão para continuar a apoiá-lo. E o antigo governador do Arkansas, Asa Hutchinson, que também está a apresentar argumentos duros contra Trump, está a sair-se muito pior nas sondagens. Não é um sinal encorajador.

Ao mesmo tempo, os outros candidatos mais bem posicionados para enfrentar Trump estão essencialmente a recusar-se a fazê-lo. Essa é parte da razão pela qual ele pôde saltar o primeiro debate crucial no ciclo de primárias de 2024; Trump não se sente seriamente ameaçado por nenhum deles.

No entanto, a época das primárias é a altura em que os candidatos republicanos se devem sentir mais à vontade para falar sobre as falhas de Trump como líder e explicar porque é que eles são uma alternativa positiva. Se eles calcularam que é muito arriscado tomar uma posição contra o iliberalismo de Trump agora, eles não podem esperar que os eleitores republicanos apresentem suas próprias razões para votar contra Trump quando as primárias começarem.

O antigo vice-presidente de Trump, Mike Pence, tem todas as razões e credibilidade para explicar os danos que o seu antigo chefe infligiu com as suas tentativas de derrubar a democracia - mas não faz disso uma prioridade.

Depois de ter sido anunciada a acusação de Trump sobre os acontecimentos de 6 de janeiro, e sem nomear diretamente o antigo presidente, Pence tweetou: "quem se coloca acima da Constituição nunca deveria ser presidente dos Estados Unidos". Em vez disso, Pence parece mais interessado em falar sobre o conservadorismo tradicional de Reagan e uma proibição nacional do aborto.

Muitos conservadores que desejam ultrapassar Trump, entretanto, esperavam que DeSantis, segundo na maioria das sondagens, fosse o candidato que os ajudasse a fazê-lo. Mas DeSantis decidiu fazer eco do Trumpismo. Antes da fuga do memorando, o governador da Florida já estava a defender zelosamente Trump das acusações relacionadas com as eleições, em vez de as apontar como razões pelas quais ele é mais qualificado. DeSantis, a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley e o empresário Vivek Ramaswamy sugeriram que perdoariam Trump. O senador Tim Scott, da Carolina do Sul, frequentemente descrito como um republicano pragmático e otimista, descreveu recentemente as acusações como "anti-americanas" e "inaceitáveis".

Veja isto claramente: em vez de competir para responsabilizar Trump, a corte do Partido Republicano de 2024 parece estar a unir-se de maneira a exonerá-lo. Infelizmente, é improvável que a dinâmica mude, independentemente de quantos ataques bem posicionados Christie acertar. Por muito excitante que isso possa ser para os média, o mais importante é o conjunto do campo e não os candidatos individuais.

Na verdade, o que importa muito mais do que quem "ganha" ou "perde" o debate, segundo padrões subjectivos de desempenho, é a questão mais importante de saber se o Partido Republicano, enquanto partido, está a avançar no sentido de tornar a nossa democracia mais segura depois da insurreição de 6 de janeiro. Não abordar estes temas significaria que as primárias do Partido Republicano seriam apenas um longo exercício de validação de Trump e da sua eventual nomeação, em vez de o desafiar.

Devemos ficar alarmados com o que Trump está a prometer fazer na sua segunda administração. Trump está a fazer campanha abertamente com base numa agenda de retaliação para processar os seus inimigos políticos, expurgar especialistas da função pública, ordenar o envio generalizado de militares para o interior do país e forçar agências governamentais independentes a reportar à Casa Branca.

Saltar o debate é uma forma de Trump anular a dissidência nas fileiras sobre todos estes assuntos prementes, retirando-lhe a capacidade de o questionar. Os republicanos que desejam tornar-se eles próprios presidentes não o devem permitir. Caso contrário, o debate equivalerá a uma coroação para o regresso de Trump à Casa Branca, onde certamente governará com ainda mais desprezo pela nossa democracia no seu segundo mandato.