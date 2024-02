PS Açores apresenta queixa contra Bolieiro por "propaganda" em dia de eleições

O que acontece nos Açores não fica só nos Açores. Montenegro é quem mais arrisca perder se AD formar governo com apoio do Chega

O PS Açores formalizou uma queixa junto da Comissão Nacional de Eleições (CNE) contra o presidente da região autónoma e candidato do PSD/CDS-PP/PPM às eleições regionais deste domingo, José Manuel Bolieiro, por declarações aos jornalistas após ter exercido o seu direito de voto.

Para o principal partido da oposição, o candidato social-democrata violou o dever de neutralidade e a “proibição de propaganda no dia da eleição e no perímetro de 500 metros da assembleia de voto, conforme contemplada no artigo 143.º da Lei Eleitoral da Assembleia legislativa da Região Autónoma dos Açores”.

"Tento sempre afastar-me do ataque a quem quer que seja, porque o meu objetivo é positivo. No entanto, aqui ou acolá, tive que dar resposta para clarificar com desmentido algumas situações que insinuadas foram durante este exercício, mas creio que apesar disso, genericamente, houve civismo, houve uma boa preparação na campanha no porta a porta, nos debates, enfim, no esclarecimento cívico. Eu apresentei uma agenda de governação clarificadora. O que eu posso é responder por mim e eu procuro sempre estar à altura dos meus compromissos", disse Bolieiro aos jornalistas à saída da estação de voto.

“Nunca escondi o meu orgulho do trabalho realizado e não meramente a palavra relativamente ao futuro, mas sim também a demonstração de um currículo de trabalho e de ações que, creio, beneficiaram pessoas, profissões, economia e também um sentido estratégico para o desenvolvimento dos Açores”, acrescentou o candidato da coligação PSD-CDS nos Açores.