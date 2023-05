Eleições turcas: votos começam a ser contados e Erdogan segue na frente

Os votos já começaram a ser contabilizados na Turquia, onde está a ser disputada uma inédita segunda volta das presidenciais, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, segue à frente com 55,8% dos votos, segundo a agência estatal Anadolu. O seu rival Kemal Kiliçdaroglu segue atrás com 44,2% das preferências, com 66% dos votos contados.

Por sua vez, a agência ANKA aponta para um resultado bem mais renhido, com Kemal Kiliçdaroglu na frente com 50,9% dos votos e Erdogan com 40,1% e 59% dos votos contados.

Esta segunda volta acontece depois de nenhum dos candidatos ter conseguido obter mais de 50% dos votos para vencer na primeira volta. O presidente turco obteve a percentagem de votos mais baixa desde que se candidatou ao cargo da presidência, no entanto, conseguiu ficar à frente do seu opositor, cujas sondagens apontavam como o favorito.

Erdogan, islamista conservador, no poder desde 2017, obteve 49,5% dos votos na primeira volta contra 44,9% de Kiliçdaroglu, de centro-esquerda e laico, que contestou os resultados oficiais.

De acordo com a agência Anadolu, a percentagem de eleitores que acorreu às urnas para depositar o seu voto desceu ligeiramente, de 88%, na primeira volta, para 84,2%.