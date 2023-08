Colisão entre dois elétricos em Lisboa faz pelo menos 13 feridos

Uma colisão entre dois elétricos de passageiros na avenida 24 de Julho, junto à zona do Cais do Sodré, em Lisboa, provocou, pelo menos, 13 feridos ligeiros, confirmou à CNN Portugal fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

De acordo com a agência Lusa, contam-se três crianças entre os 13 feridos. Do total de feridos, oito tiveram de ser transportados para o hospital, devido a traumas no nariz, lombar e membros superiores.

Entre estas oito vítimas estão dois cidadãos franceses, dois checos, um norte-americano, um espanhol, um italiano e um português, que foram transportados para o Hospital S. José, Santa Maria e São Francisco Xavier.

O alerta para o acidente foi dado às 17:16 e, pelas 18:30, ainda estavam no local 37 operacionais, apoiados por 12 veículos, de acordo com o site da Proteção Civil.

O acidente obrigou ao corte do trânsito, mas a circulação dos autocarros está a realizar-se normalmente.