O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Eli Cohen, chegou esta quinta-feira a Kiev, onde deverá reunir-se com o presidente ucraniano.

O anúncio foi feito pelo próprio numa publicação no Twitter, onde justificou a visita para declarar que "Israel está do lado da Ucrânia e do povo ucraniano neste período difícil.

I arrived in Kyiv this morning, for the first visit of an Israeli minister to Ukraine since the beginning of the war.

During my meeting with President Zelensky and Foreign Minister Kuleba, we will discuss the reopening of the Israeli embassy in Kiev, >> pic.twitter.com/WK27EqGtZU