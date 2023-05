Elliot Page partilha fotografia do corpo para mostrar "a alegria" que sente

O ator canadiano Elliot Page, estrela da série da Netflix "The Umbrella Academy", diz estar cada vez mais confortável com o seu corpo. Depois de anos sem se identificar com a imagem que via ao espelho, confessou em 2020 ser trangénero e iniciou a sua transformação a partir dessa altura.

Durante este tempo as mudanças corporais foram notórias, mas nesta quinta-feira o ator publicou uma foto no seu Instagram onde revela a mais evidente, depois de realizar uma mastectomia. Sem t-shirt e livre de inseguranças, Elliot Page mostrou como o seu corpo mudou.





"A dismorfia costumava ser especialmente intensa no verão. Sem camadas, apenas uma t-shirt (..), constantemente a olhar para baixo. Sinto-me tão bem a apanhar banhos de sol, nunca pensei que podia vir a experimentar isto, a alegria que sinto no meu corpo. Sou muito grato pelo que a afirmação de género me permitiu e estou ansioso por partilhar mais da minha jornada em breve. #transjoy [#alegriatrans]", escreveu numa publicação, que em poucas horas atingiu um milhão de reações.

Não foi de todo um caminho fácil de percorrer. Ao longo de várias entrevistas, Elliot Page descreveu histórias de transfobia, homofobia e restrições da parte do mundo do cinema. Uma dessas histórias foi logo no começo da sua carreira, na estreia do filme Juno e no âmbito do Festival de Cinema de Toronto. Nessa altura, o ator queria vestir um fato, mas o estúdio impediu-o, indicando que teria de usar um vestido.