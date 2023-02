Elon Musk recuperou o título de pessoa mais rica do mundo, de acordo com a Bloomberg. A subida ao primeiro lugar acontece depois de ter sido destituído por Bernard Arnault, CEO da marca francesa de luxo LVMH (LVMHF), durante mais de dois meses.

Esta segunda-feira, a Bloomerg relatou que um aumento nas ações da Tesla recolocou Musk de volta no topo do Índice de Bilionários em Tempo Real.

De acordo com a CNN, na segunda-feira, o património líquido de Musk era de 187,1 milhões de dólares (176,15 milhões de euros) após o encerramento dos mercados, superando apenas Arnault, com uma fortuna de 185,3 mil milhões de dólares (174,46 milhões de euros).

Apesar de ser, novamente, a pessoa mais rica do mundo, Musk detém ainda o recorde da maior fortuna alguma vez perdida por alguém na história depois de, no final do ano passado, ter perdido 200 mil milhões de dólares.



A maior parte da riqueza de Musk está ligada à Tesla, fabricante de veículos elétricos cujas ações desvalorizaram 65% em 2022. A procura por produtos Tesla enfraqueceu, à medida que fabricantes de automóveis já estabelecidos aumentaram a concorrência de veículos elétricos no ano passado. A empresa falhou os seus objetivos de crescimento e reduziu a produção na China. As suas entregas no quarto trimestre, que foram anunciadas segunda-feira, ficaram abaixo das estimativas de Wall Street.