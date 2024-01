LSD, cocaína, cogumelos ou cetamina. Administradores da Tesla e SpaceX preocupados com o consumo de drogas de Musk

Elon Musk não é conhecido por ser um homem propriamente estável. O dono da Tesla, da SpaceX ou da rede social X é um conhecido consumidor de drogas, mas esse hábito pode estar a tornar-se problemático. Pelo menos no entender dos membros da direção e de acionistas das empresas que o multimilionário dirige.

O Wall Street Journal escreve que há vários administradores que estão preocupados com o consumo excessivo de drogas por parte do empresário. Entre essas drogas estão, de acordo com a mesma publicação, LSD, cocaína, ecstasy ou cogumelos mágicos.

O consumo dá-se maioritariamente em festas privadas, de acordo com fontes relacionadas com o assunto, só que há um problema que está a colocar os administradores em alerta: desde agosto que Musk tem uma prescrição para utilizar cetamina como antidepressivo. Acontece que o homem mais rico do mundo está, segundo pessoas próximas dos conselhos de administração da Tesla e da SpaceX, a consumir com grande regularidade.

O consumo de drogas nunca foi propriamente um tabu para Elon Musk. Em 2018 fumou marijuana em direto no podcast de Joe Rogan. O caso foi de tal forma polémico que o Pentágono teve mesmo de rever a autorização de segurança federal concedida ao papel de diretor-executivo da Space Exploration Technologies Corp, empresa certificada para lançar satélites espiões de cariz militar.

“Depois de ter fumado com o Rogan concordei, a pedido da NASA, fazer testes aleatórios durante três anos”, afirmou Musk através de um Twitter em reação à notícia do Wall Street Journal, garantindo que não foram encontrados quaisquer vestígios de drogas ou álcool.

After that one puff with Rogan, I agreed, at NASA’s request, to do 3 years of random drug testing.



Not even trace quantities were found of any drugs or alcohol. @WSJ is not fit to line a parrot cage for bird 💩