Combate em jaula entre Elon Musk e Mark Zuckerberg vai ser em Itália num “local épico”

Elon Musk está em conversações com o governo italiano acerca da possibilidade da realização do combate com Zuckerberg acontecer num local histórico em Itália, mas o Coliseu de Roma já foi excluído.

O dono do Twitter, recentemente renomeado X, anunciou na plataforma que o combate com Zuckerberg vai angariar fundos para instituições de caridade de veteranos e vai ser apresentado como um confronto de gladiadores, acrescentando ainda que o combate vai ser transmitido online no X e também nas plataformas Meta, que engloba o Facebook e o Instagram, (além do WhatsApp e do Threads), reporta o Standard Evening.

And all proceeds go to veterans

Gennaro Sangiuliano, o ministro da cultura italiano, afirmou que estava a discutir a realização do combate "respeitando plenamente os locais" históricos onde podia ser realizado mas que não vai ser em Roma, avança o The Guardian.

O ministro da cultura italiano escreveu no X que teve uma “conversa longa e amigável com Elon Musk sobre um grande evento de evocação histórica” e acrescentou ainda que o combate contribuiria com “uma grande doação a dois importantes hospitais pediátricos italianos para o reforço das instalações e da investigação científica para combater doenças”.

Lunga e amichevole conversazione con @elonmusk su un grande evento di evocazione storica. Non si terrà a Roma. Ci sarà una ingente donazione a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere malattie.

"Será uma ocasião para promover à escala mundial a nossa história e o nosso património arqueológico, artístico e cultural", disse o ministro, citado pelo Telegraph.

Esta semana, o presidente da Ultimate Fighting Championship (UFC), empresa de promoção de combates em jaula, disse ter falado com o Ministério da Cultura italiano sobre a hipótese de ser realizar o combate no Coliseu, reporta o The Guardian. Mas essa hipótese já foi descartada pelo ministro da cultura e o próprio Musk escreveu o seguinte no X: “O combate será gerido pela minha fundação e pela fundação do Zuck (não pela UFC)”, descartando o envolvimento da UFC neste combate.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.