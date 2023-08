Musk vs. Zuckerberg: há luta ou não? Milionários voltam a trocar acusações nas redes sociais

Elon Musk vs. Zuckerberg: Twitter ameaça processar a Meta por causa da aplicação Threads

Elon Musk anunciou que estava pronto para o combate com Mark Zuckerberg, afirmando mesmo que isso podia acontecer já esta segunda-feira. Só que o dono da Meta parece não acreditar na versão do homem mais rico do mundo.

Numa publicação através da rede social Threads, Zuckerberg acusou Musk de não ser “sério” sobre o combate numa jaula que ambos combinaram, dizendo mesmo que “é tempo de seguir em frente” em relação a esta polémica, até porque deu ao adversário uma “data real” para o combate, mas do outro lado só terá ouvido desculpas.

“O Elon não confirma uma data, diz que precisa de uma cirurgia, e agora pediu para fazer um treino no meu quintal”, afirmou o também dono do Facebook, Instagram e Whatsapp.

Zuckerberg mostrou-se, ainda assim, disponível para que o combate se realize na mesma: “Se alguma vez for sério sobre uma data real e um evento oficial, ele sabe como chegar até mim. De outro modo, é tempo de seguir em frente. Vão focar-me em competir com pessoas que levam o desporto a sério”.

A essas palavras Musk respondeu com uma simples acusação, chamando o rival de “cobardolas”. É nessa mesma mensagem que o bilionário garante que vai estar em Palo Alto, sede da Meta, já nesta segunda-feira, sugerindo que a luta pode acontecer no mesmo dia.

Esta é a mais recente polémica criada por dois magnatas das redes sociais, que também são dois dos homens mais ricos do mundo. Musk e Zuckerberg acordaram realizar uma luta, mas têm adiado de forma constante a marcação da data para o combate.

O dono do Facebook até disse que tinha proposto 26 de agosto como data para o combate, sendo que o ministro da Cultura de Itália já mostrou disponibilidade para receber o evento. Depois das declarações de Gennaro Sangiuliano, Musk sugeriu que o combate iria decorrer num grande palco de Roma, lançando até rumores de que poderia acontecer no Coliseu da capital italiana.