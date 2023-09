"Percebo porque é que Musk revelou estas palavras na biografia dele - é porque estou a dizer que ele devia salvar a Humanidade": Mykhailo Fedorov ironiza com Musk mas está "chocado" com ele - devido a isto e a mais

Não têm sido dias fáceis para Elon Musk. Após as críticas por ter ordenado que se desligassem os terminais da Starlink para impedir um ataque ucraniano a navios de guerra russos, o dono da SpaceX e da Tesla está envolvido noutra polémica dentro da polémica.

Em entrevista ao Financial Times, o vice-primeiro-ministro ucraniano Mykhailo Fedorov acusou o magnata de entregar ao biógrafo Walter Isaacson mensagens privadas entre os dois - sem ter consentimento para isso.

"Não é muito bonito. Nunca mostrei ou falei publicamente da nossa correspondência”, disse Fedorov à publicação norte-americana, alegando que nunca soube que Isaacson teve acesso às mensagens antes de a CNN Internacional ter feito uma reportagem sobre a nova biografia de Elon Musk e de o próprio Isaacson ter escrito um texto sobre o livro no jornal Washington Post.

Numa das mensagens reveladas pela estação norte-americana, Fedorov implora a Musk para ativar a conectividade dos drones submarinos ao sistema Starlink.

"Só quero que tu - a pessoa que está a mudar o mundo através da tecnologia - saibas isto", disse o governante ucraniano na correspondência, citada pela CNN Internacional.

"Percebo porque é que ele publicou isto porque lhe estou a dizer que ele é fantástico e que devia salvar a Humanidade", ironizou Fedorov ao Financial Times, que escreve que o vice-primeiro-ministro ucraniano pareceu “chocado” ao ler o texto de Isaacson no Washington Post.

Esta quinta-feira, Musk defendeu-se através de uma publicação na sua rede social. “Houve um pedido de emergência das autoridades governamentais para ativar o Starlink até Sevastopol. O objetivo óbvio era afundar a maior parte da frota russa ancorada. Se eu tivesse concordado com o pedido, a SpaceX seria explicitamente cúmplice de um grande ato de guerra e da escalada de um conflito”, escreveu Musk no X.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.



The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.



If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and…