Mega foguetão de Elon Musk volta a explodir minutos depois do lançamento. SpaceX promete "conquistar a vida multiplanetária"

A SpaceX lançou este sábado o mega foguetão não tripulado ‘Starship’ no Sul do Texas, nos EUA, mas perdeu o propulsor e a nave espacial em duas explosões ocorridas poucos minutos após o início do lançamento, anunciou a empresa de Elon Musk.

Numa breve nota, a SpaceX diz ter perdido o sinal do foguetão cerca de oito minutos após o lançamento, indicando que o sistema de autodestruição da nave terá explodido sobre o Golfo do México.

Apesar do fracasso, o voo de cerca de oito minutos durou o dobro do tempo da primeira tentativa de lançamento, em 20 de abril, quando o Starship, com 120 metros, o maior e mais potente foguetão alguma vez construído, descolou pela primeira vez.

A SpaceX não escondeu o entusiasmo com esta nova conquista, divulgando uma publicação na rede social X (também de Elon Musk) na qual congratula "toda a equipa" neste que diz ter sido "um emocionante segundo teste de voo integrado da Starship".

"O sucesso vem do que aprendemos, e o teste de hoje vai ajudar-nos a melhorar a confiança da Starship enquanto a SpaceX procura conquistar a vida multiplanetária", acrescenta-se na publicação.

Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting second integrated flight test of Starship!



Starship successfully lifted off under the power of all 33 Raptor engines on the Super Heavy Booster and made it through stage separation pic.twitter.com/JnCvLAJXPi