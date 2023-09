Elon Musk quer que todos os utilizadores do X (ex-Twitter) paguem "uma pequena quantia"

Nova biografia de Elon Musk retrata as obsessões e métodos agressivos do bilionário

Elon Musk anunciou que o X, anteriormente conhecido como Twitter, se prepara para cobrar o acesso de todos os utilizadores à plataforma.

Numa conversa com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, o milionário e dono do Twitter explicou que criar um sistema de pagamento era a única forma de combater os bots (conta automatizadas que imitam os perfis humanos). A sua proposta é "ter um pequeno pagamento mensal pela utilização do sistema”, disse o chefe da Tesla e da SpaceX.

Embora haja um claro interesse financeiro para a empresa, Musk insistiu que o pagamento visa combater os bots. “Um bot custa uma fração de centavo” para ser feito, explicou. “Mas se alguém tiver que pagar alguns dólares, mesmo que seja uma pequena quantia, o custo efetivo para os bots é muito alto”, disse, acrescentando: “Além disso, de cada vez que um criador de bot quisesse fazer outro bot, ele precisaria de um novo método de pagamento”.

Não ficou claro se este foi apenas um comentário improvisado ou um sinal de planos mais concretos que ainda não foram oficiamente anunciados.

Desde que assumiu o Twitter no ano passado, Elon Musk tem procurado incentivar os utilizador a pagar por um serviço verificado, que agora se chama X Premium. Os assinantes têm acesso a mais recursos, como publicações mais longas, mensagens e maior visibilidade na plataforma. No entanto, os utilizadores que queiram ainda podem usar o X gratuitamente.