O multimilionário proprietário da rede social Twitter, Elon Musk, despediu no domingo mais de 200 funcionários da empresa sem os avisar, entre os quais o deficiente motor Haraldur Throleifsson, que insistiu em obter uma confirmação do patrão.

Thorleifsson, que era, até há três dias, trabalhador do Twitter, só teve dúvidas sobre a sua situação laboral quando, no passado domingo, tentou entrar no seu computador para trabalhar e descobriu que deixara de ter acesso, o que aconteceu igualmente a mais 200 trabalhadores da empresa.

Poderia ter deduzido que, como muitos antes dele, nos caóticos meses de ‘layoff’ e despedimentos desde que Elon Musk tomou conta da empresa, tinha sido despedido.

Mas, em vez disso, após nove dias sem resposta do Twitter sobre se ainda tinha ou não emprego, Thorleifsson decidiu enviar a Musk uma mensagem na própria rede social (um ‘tweet’), para ver se chamava a atenção do multimilionário e obtinha uma resposta conclusiva sobre o seu posto de trabalho.

“Talvez se um número suficiente de pessoas ‘retweetar’ (reencaminhar para os seus contactos) esta mensagem, você me responda aqui?”, escreveu Thorleifsson na segunda-feira.

Ao fim de algum tempo, acabou por obter a sua resposta, após um diálogo surreal no Twitter com Musk, em que este o questionou sobre que trabalho fazia e sobre a sua deficiência e necessidades de acomodação (Thorleifsson tem distrofia muscular e desloca-se numa cadeira de rodas).

Elon Musk escreveu então um ‘tweet’ afirmando: “Thorleifsson tem uma conta ativa e conhecida no Twitter e é rico [e] a razão pela qual me confrontou em público foi para conseguir uma grande indemnização”.

