Nos últimos dias, Elon Musk parece estar a dominar o feed de vários utilizadores do Twitter, mesmo os que não o seguem. Uma investigação desenvolvida pelo Platformer revela que isto não é acidental: uma equipa de engenheiros terá desenvolvido em contrarrelógio um sistema que dá destaque aos tweets publicados pelo CEO da rede social.

Porquê em contrarrelógio? É que, de acordo com a investigação, Elon Musk convocou uma reunião de urgência com a equipa de engenheiros da empresa na noite de domingo, depois de ter publicado um tweet sobre o Super Bowl que teve menos alcance do que um tweet do presidente norte-americano, Joe Biden, sobre o mesmo assunto.

O tweet de Biden - na verdade um retweet de uma publicação da sua companheira, Jill Biden - gerou no domingo quase 29 milhões de impressões, enquanto o tweet de Musk - que o bilionário entretanto terá apagado - gerou pouco mais de 9,1 milhões de impressões.

As your president, I’m not picking favorites.

But as Jill Biden’s husband, fly Eagles, fly. https://t.co/YtgaEC83Qj — President Biden (@POTUS) February 13, 2023

Visivelmente desagradado, Elon Musk convocou na mesma noite uma reunião de urgência para exigir respostas à equipa de engenheiros da rede social. Um dia depois, as consequências dessa reunião ficaram evidentes no feed de utilizadores da rede social em todo o mundo. Vários utilizadores mostraram como os tweets de Elon Musk estavam a dominar o seu feed.

O algoritmo do Twitter está realmente fantástico hoje... pena que seja apenas para uma pessoa. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/jGhq6AHvuw — Pedro Fernandes (@DJ_PRMF) February 14, 2023

Este fenómeno não é acidental: de acordo com o Platformer, na reunião de domingo à noite Elon Musk terá ameaçado despedir a equipa de engenheiros caso o problema não fosse resolvido. Assim, os engenheiros terão passado a noite a procurar hipóteses para o porquê do alcance dos seus tweets estar aquém do esperado, bem como soluções que permitam potenciar a sua visibilidade na rede social.

Foi assim que desenvolveram um sistema em contrarrelógio para garantir que os tweets de Elon Musk beneficiem de um destaque sem precedentes no feed da generalidade dos utilizadores da rede social. Na prática, diz o Platformer, trata-se de um código que permite que as publicações do bilionário se sobreponham aos filtros da rede social desenhados para mostrar aos utilizadores as publicações que estão a ter mais alcance, dando prioridade aos tweets de Musk em detrimento de todos os outros utilizadores.

O próprio Elon Musk já reconheceu esta mudança no algoritmo com a publicação de uma imagem sugestiva dos relatos de vários utilizadores.

Mais tarde voltou a fazer uma outra publicação, desta vez com um apelo aos utilizadores: "Por favor, aguardem enquanto fazemos ajustes no... 'algoritmo'."

Please stay tuned while we make adjustments to the uh .… “algorithm” — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2023

Um funcionário da empresa admitiu ao Platformer que os trabalhadores não acreditam que Elon Musk esteja a trabalhar para conseguir melhorar a rede social mas sim a "manipular" a plataforma "para que todos os utilizadores ouçam apenas a sua voz".

"Ele comprou a empresa, fez questão de mostrar o que ele acreditava estar errado e alvo de manipulações nas mãos da gestão anterior e depois ele próprio manipulou a plataforma para forçar as suas publicações para que todos os utilizadores ouçam apenas a sua voz. Acho que já ninguém acredita que ele quer realmente o melhor para todos aqui", disse o funcionário.