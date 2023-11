Elon Musk diz que vai avançar com um "processo termonuclear" contra empresas que estão a sair da X por promover "discurso de ódio"

Diversas empresas norte-americanas anunciaram que vão retirar publicidade da X devido ao aumento do discurso de ódio na rede social e na sequência de comentários do seu proprietário, Elon Musk, considerados antissemitas e já condenados pela Casa Branca.

Fontes oficiais da Comcast e da NBCUniversal confirmaram à agência AP que as empresas de entretenimento “pararam” a publicidade na X, depois de a IBM ter feito o mesmo, em reação a um relatório que concluiu que os seus anúncios estavam a aparecer juntamente com material pró-nazi.

O relatório, do grupo de defesa liberal Media Matters, refere que anúncios da Apple e da Oracle também foram colocados ao lado de material antissemita na X, antiga Twitter. Disney, Lionsgate e Paramount Global também disseram que vão suspender ou retirar totalmente a publicidade do X.

Entretanto, Elon Musk revelou que vai avançar com um "processo termonuclear" contra a Meddia Matters e restantes empresas que, diz, estão a "conspirar" contra a X.

"A X entrará com uma ação termonuclear contra a Media Matters e todos aqueles que conspiraram neste ataque fraudulento à nossa empresa”, escreveu o bilionário, numa publicação na rede social.

The split second court opens on Monday, X Corp will be filing a thermonuclear lawsuit against Media Matters and ALL those who colluded in this fraudulent attack on our company pic.twitter.com/55vl7PspaQ