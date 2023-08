Elton John passou a noite no hospital após cair na sua casa em França

O músico Elton John passou a noite no hospital após ter caído na sua casa na Riviera Francesa, avança a BBC News.

O cantor de 76 anos foi levado para o hospital Princesa Grace do Mónaco, perto da sua casa em Nice “como medida de precaução”, disse um representante do artista à BBC News.

De acordo com o representante, o músico foi admitido no hospital "após uma queda, ontem, na sua casa no sul de França".

No departamento ortopédico do hospital recebeu tratamento para ferimentos ligeiros, mas "teve alta de imediato”. Já regressou a casa e está de “boa saúde”, conta o representante à BBC.

O acidente aconteceu após o artista abraçar o que diz ser “o próximo capítulo” da sua vida. Pretende dedicar mais tempo junto dos seus filhos, cita a BBC. Assim, estava a passar o verão com o seu marido David Furnish e os seus dois filhos em França.

Antes de "sair da estrada", como refere o artista, fez a sua última digressão "The farewell Yellow Brick Road" que contou com 330 concertos. A digressão foi interrompida pela pandemia da Covid-19, o que não impediu o candor de gravar o álbum "The Lockdown Sessions", com colaborações remotas ou socialmente distantes com artistas como Lil Nas X e Dua Lipa, durante durante o confinamento, escreve a BBC News.