ASAE determina "suspensão imediata" de carrossel na Feira de São Mateus

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) determinou a "suspensão imediata" de um carrossel na Feira de São Mateus, em Elvas, por considerar que existe "risco" para os utilizadores e transeuntes.

Numa nota enviada às redações, a ASAE explica que tomou esta decisão na sequência de uma inspeção aos equipamentos de diversão em funcionamento naquela feira anual, na qual verificou que aquele carrossel, "no decurso do seu funcionamento", entrava "em contacto direto com uma linha elétrica de alta tensão, provocando danos ao revestimento de segurança desta".

“Em sequência foi ainda instaurado o competente processo de natureza contraordenacional pela infração de instalação de recinto itinerante que não cumpre com as normas técnicas e de segurança aplicáveis”, pode ler-se na mesma nota.

A ASAE garante ainda que vai continuar a desenvolver ações inspetivas nos equipamentos de parques e feiras de diversão, "verificando o cumprimento da legislação reguladora dos requisitos de segurança para este tipo de atividade".