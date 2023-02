A Iniciativa Liberal (IL) pediu hoje audições urgentes no parlamento da presidente demissionária da Agência Nacional de Inovação (ANI), da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do ministro da Economia e do Mar.

Em causa está a demissão na terça-feira da presidente da ANI, Joana Mendonça, por considerar que não estão reunidas as condições para exercer o cargo, o que foi exposto numa carta às tutelas tornada pública.

Os liberais argumentam que nessa carta “são feitas acusações graves às tutelas da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Economia e do Mar, nomeadamente, a falta de orientações em ‘matérias de crucial importância para a Agência’”, a “falta de aprovação da proposta de Plano de Atividades em Orçamento da ANI para 2023” e “falta de resposta por parte da senhora ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior à solicitação de uma reunião de trabalho”.

“Tal como se afirma no documento, todas as questões enumeradas têm ‘claro impacto no desenvolvimento e promoção de políticas públicas de Inovação’, desde logo porque envolvem vários programas de âmbito europeu, nomeadamente o PRR, Eureka/Eurotars, PT2030 e, ainda, o SIFIDE”, sustenta a IL.

Para os liberais, “o que é dito na carta é grave” e “carece de explicações aprofundadas”, que consideram devem ser dadas em audições conjuntas no parlamento do ministro da Economia, António Costa e Silva, e da ministra da Ciência, Elvira Fortunato.