Émile desapareceu do jardim da casa dos avós nos Alpes. Três dias depois, há centenas de pessoas à procura do menino de dois anos

Émile tem apenas dois anos e está desaparecido há mais de 72 horas nos Alpes da Alta Provença, em França. O menino desapareceu depois de ter chegado a Haut-Vernet com os avós para passar férias, enquanto brincava no jardim, tendo sido visto pela última vez por dois vizinhos às 17:15 de sábado, revela a BFMTV.

A polícia francesa lançou um apelo a testemunhas com uma fotografia da criança, um menino de cabelos louros e olhos castanhos, com 90 cm de altura, e que na altura do desaparecimento tinha uma camisola amarela, calções brancos e botas de caminhada.

As autoridades já receberam mais de 500 chamadas, muitas das quais oferecendo ajuda nas buscas e nas montanhas já estiveram cerca de 800 pessoas a bater terreno para encontrar Émile.

‼️#AppelàTémoins lancé après la disparition à #Vernet samedi 8 Juillet du petit #Émile 2 ans ⬇️ pic.twitter.com/Z7JExQJKxB — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) July 9, 2023

Quando todos os minutos contam, as autoridades decidiram limitar a entrada na aldeia de Haut-Vernet, onde Émilie desapareceu, e restringir os acessos a residentes e serviços públicos para que prossigam quer as buscas, quer a recolha de provas, quer os interrogatórios. Assim, no local estão agora 80 agentes e dez militares, especializados na limpeza de vegetação rasteira, para passar a aldeia a pente fino.

"Não conseguimos localizar a criança, mas não perdemos a esperança", lamentou Marc Chappuis, presidente do departamento dos Alpes da Alta Provença, durante as buscas na aldeia de apenas 25 casas e dois mil habitantes.

A investigação está a cargo da polícia de Marselha, apoiada pela equipa de investigação da polícia de Digne-les-Bains, e vai centrar-se apenas na aldeia, sendo gerida exclusivamente pelos militares no terreno.

Segundo o jornal Le Parisien, a partir desta terça-feira, os "civis" estão proibidos de aceder à zona íngreme e arborizada, com alguns riachos, para que quer os agentes quer os cães Saint-Hubert - conhecidos pelo seu olfato - possam trabalhar.

Audição de testemunhas e a voz da mãe

As buscas estão a ser feitas por terra, mas dada a extensão do terreno, as autoridades decidiram recorrer a um helicóptero para percorrer a área. É através da aeronave que, segundo a BFMTV, tem sido transmitida uma mensagem de voz gravada pela mãe do rapaz, na esperança de tranquilizar a criança e encorajá-la a aparecer.

Para além das buscas no terreno, as autoridades estão também a interrogar os habitantes da pequena aldeia dos Alpes. De acordo com o jornal francês, praticamente todas as casas já foram visitadas pelos polícias, mas sem sucesso.

Os dois vizinhos, que no dia do desaparecimento de Émile disseram à polícia que tinham visto a criança sozinha perto da casa dos avós, voltaram a ser ouvidos, assim como outras testemunhas, para "aperfeiçoar a investigação ou para ver se lhes escapou algum pormenor".

Segundo uma fonte próxima das investigações, a técnica é simples e passa por ouvir o maior número de pessoas sem excluir nenhuma pista.

O procurador público de Digne-les-Bains, Rémy Avron, afirma que não há nada que sugira que se tratou de um crime. "Na situação atual, não temos nada que sugira uma infração penal", afirmou em conferência de imprensa.