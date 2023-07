Émile não estava sozinho com os avós quando desapareceu

Émile desapareceu do jardim da casa dos avós nos Alpes. Há centenas de pessoas à procura do menino de dois anos

Não há pistas sobre o desaparecimento de Émile e as hipóteses de encontrá-lo com vida "estão muito comprometidas"

Émile, de dois anos, que está desaparecido há quatro dias, não estaria sozinho a brincar no jardim de casa dos seus avós, nos Alpes da Alta Provença, quando deixou de ser visto, revelou fonte próxima da investigação ao canal francês BFMTV.

Segundo a mesma fonte, naquele sábado teve lugar uma reunião familiar com vários tios e tias da criança, pessoas de todas as idades, entre elas alguns menores. Em suma, cerca de uma dezena de familiares passou o fim de semana na casa, alterando substancialmente o cenário inicial.

Entretanto, o procurador público de Digne-les-Bains, Rémy Avon, confirmou à BFMTV que vários vestígios suspeitos foram recolhidos pelas autoridades, entre os quais sangue, que se revelou ser de origem animal, e outro que era, afinal, pintura.

As buscas do dia estão prestes a ser concluídas, sem nenhuma descoberta relevante, mas vão prosseguir, nomeadamente com a análise da informação recolhida nos últimos quatro dias.

Sábado à tarde, 8 de julho, Émile desapareceu enquanto brincava na residência dos seus avós maternos, onde passava férias. Encontrava-se numa área fechada daquela habitação, semelhante a uma praceta, vestindo uma camisa amarela e calças brancas. As pistas disponíveis são escassas: duas testemunhas relataram vê-lo a descer a rua, mas nada lhes chamou a atenção ou levantou suspeitas.

Por essa mesma razão, não foi acionado um alerta de rapto infantil. No entanto, um importante dispositivo de busca foi rapidamente implantado, com as autoridades a destacarem a importância das primeiras 48 horas para encontrarem o menino. Uma linha telefónica foi aberta para receber informações que possam ajudar na sua localização, resultando em cerca de 1200 chamadas, mas sem sucesso. Muitas foram de pessoas que se ofereceram para ajudar nas buscas.

De acordo com Rémy Avon, uma vez que as buscas não deram resultado numa fase inicial, foi ativado um dispositivo mais “específico e seletivo”, no início desta semana. “As buscas vão continuar, mas vamos adaptá-las”, indica Marc Chappuis. “Vamos travar as incursões para mobilizar meios especializados na procura de vestígios e pistas.”