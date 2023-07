Ministério Público francês abre inquérito judicial ao desaparecimento de Émile

Émile desapareceu do jardim da casa dos avós nos Alpes. Há centenas de pessoas à procura do menino de dois anos

Não há pistas sobre o desaparecimento de Émile e as hipóteses de encontrá-lo com vida "estão muito comprometidas"

O Ministério Público de Digne-les-Bains, em França, anunciou que vai abrir um inquérito judicial ao desaparecimento de Émile por causa da "complexidade do caso", tendo já sido nomeados dois juízes para acompanhar o caso, avança a BFMTV.

O inquérito, anunciado por Rémy Avon, procurador de Digne-les-Bains, vai tentar apurar as causas do desaparecimento do menino de dois anos na aldeia de Le Vernet quando passava férias com os avós. Até agora não há sinal da criança.

Em comunicado de imprensa, o Ministério Público revela ainda que os dois juízes de instrução de Aix-en-Provence vão dar continuidade à investigação inicial, uma vez que todas as hipóteses continuam a ser consideradas.

Inicialmente, o procurador tinha afirmado que a abertura de um inquérito não estava em cima da mesa, mas a complexidade do caso justificou a alteração.

Os investigadores ligados ao caso continuam a analisar todas as informações recolhidas nos primeiros dias de investigação, como é o caso dos milhares de telefonemas.

Émile desapareceu no dia 8 de julho e, cinco dias depois, as buscas foram dadas por terminadas. As autoridades investigaram 30 casas e edifícios, 12 veículos e entrevistaram 25 pessoas e toda a comunidade de Haut-Vernet se mobilizou para procurar o menino ao longo dos 12 hectares de terreno, mas sem qualquer sinal dele.

Terminadas as buscas, a investigação entrou numa nova fase, na qual as autoridades se estão a concentrar na “análise do volume considerável de informação e elementos recolhidos ao longo dos últimos dias”.