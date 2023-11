Fundo dos Emirados preparado para controlar Daily Telegraph e The Spectator

O fundo de investimento RedBird IMI, financiado pelo Abu Dhabi, revelou esta segunda-feira que está preparado para controlar o periódico Daily Telegraph e a revista The Spectator, após garantir crédito para pagar as dívidas do anterior proprietário destes títulos.

Segundo um porta-voz do RedBird IMI, uma joint venture entre o RedBird Capital, dos EUA, e a International Media Investments, do Abu Dhabi, “chegou a acordo para proporcionar créditos à família Barclay [até agora proprietária daqueles títulos], que lhe permita saldar as dívidas com o banco Lloyds e tirá-la a falência”.

O porta-voz adiantou que o fundo vai proporcionar “um empréstimo de 600 milhões de libras (685 milhões de euros) garantido com o Telegraph e o Spectator”, referências ideológicas do conservadorismo no Reino Unido. Além disso, “a International Media Investments vai avançar com um empréstimo de valor similar para outros negócios e interesses comerciais da família Barclay”, acrescentou.

O facto de se tratar de um fundo de investimento apoiado pelo Abu Dhabi – o seu dono é o proprietário do clube de futebol Manchester City – torna o acordo polémico e causa inquietação entre os deputados do Partido Conservador, que está no governo, devido ao atual contexto geopolítico, indicaram alguns deputados.