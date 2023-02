A Emirates volta a aterrar em Portugal em busca de candidatos para reforçar a sua equipa de tripulação de cabina. Lisboa, Faro, Coimbra e Porto são as cidades que irão acolher em fevereiro os Open Days da companhia. O primeiro é no próximo dia 5, em Lisboa.

Depois de Lisboa (no Ramada Lisbon by Wyndham), segue-se a 7 de fevereiro o Open Day em Faro (Eva Senses Hotel), a 20 de fevereiro o de Coimbra (Tivoli Coimbra Hotel) e a 22 de fevereiro no Porto (HF Ipanema Porto 4).

Os interessados podem submeter uma candidatura online, o curriculum vitae (CV) atualizado e em inglês, assim como uma fotografia recente. No entanto, tratando-se de Open Days, “podem apresentar-se nos dias e locais indicados sem terem submetido a candidatura previamente. Para isso, basta levarem consigo os documentos necessários e garantir que chegam ao local antes da hora de início”, informa a companhia.

Ser fluente em inglês (conhecimento de outras línguas é valorizado), ter no mínimo 12.º ano de escolaridade e, pelo menos, um ano de experiência na indústria da hospitalidade são alguns dos requisitos exigidos.

“O candidato ideal terá de liderar com confiança e assumir o controlo na gestão dos serviços a bordo, nomeadamente no que se refere aos procedimentos de segurança”, destaca a Emirates. Toda a tripulação irá receber formação nas instalações da companhia aérea no Dubai.

Toda a tripulação da Emirates está baseada no Dubai e usufrui de um “pacote salarial distintivo”, que inclui um “salário isento de impostos, alojamento gratuito oferecido pela companhia, transporte gratuito de e para o trabalho, excelente cobertura médica, bem como descontos exclusivos em compras e atividades de lazer no Dubai”, elenca a companhia aérea.

A tripulação desfruta ainda “de benefícios de viagem para si e para as suas famílias e amigos, para todos os destinos para os quais a companhia aérea voa.”