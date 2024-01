Emirates está a recrutar tripulação de cabine em Portugal

A Emirates está à procura de tripulantes de cabine em Portugal. Durante o mês de janeiro, a transportadora aérea estará, por isso, a receber candidatos em cinco cidades portuguesas: Braga, Porto, Coimbra, Lisboa e Faro. Os interessados podem submeter previamente a sua candidatura online.

“A Emirates está à procura de candidatos portugueses para se juntarem à sua equipa internacional de tripulação de cabina. Em janeiro, a companhia aérea estará presente em cinco cidades nacionais: em Lisboa, nos dias 7 e 20 (DoubleTree by Hilton), em Faro, no dia 9 (Eva Senses Hotel), no Porto, no dia 22 (Mercure Porto Santa Catarina), em Coimbra, no dia 25 (Tivoli Coimbra) e em Braga, no dia 27 (Hotel Vila Galé CollectionBraga)”, informa a empresa, numa nota enviada às redações.

Os interessados podem submeter previamente uma candidatura online, com o seu currículo em inglês e uma fotografia recente.

No entanto, tratando-se de open days, a Emirates está aberta a receber candidatos que simplesmente se apresentem nos dias e locais indicados, mesmo que não tenham submetido previamente uma candidaturas. “Basta levarem consigo os documentos necessários e garantir que chegam ao local antes da hora de início”, sublinha a transportadora aérea.

Os candidatos selecionados que iniciem a sua carreira de tripulante de cabine serão, depois, submetidos a uma intensa formação de oito semanas “nos mais elevados padrões de hospitalidade, segurança e prestação de serviços, nas modernas instalações da Emirates no Dubai”, acrescenta a empresa.

De notar que, entre os benefícios oferecidos, está o facto de o salário estar isento de impostos, alojamento gratuito fornecido pela empresa, transporte gratuito de e para o trabalho, cobertura médica, bem como descontos exclusivos em compras e atividades de lazer no Dubai.

“A Emirates voa para Portugal há 11 anos e oferece atualmente 14 voos semanais a partir de Lisboa. A companhia aérea é o maior operador mundial de aviões Boeing 777 e Airbus A380″, remata a empresa.