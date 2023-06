Victor Wembanyama, o primeiro francês a ser o primeiro escolhido - e um presidente nas nuvens: "Vais mudar o jogo", diz Macron

Victor Wembanyama chegou à NBA para "mudar o jogo". A convicção é do presidente de França, Emmanuel Macron, que fez questão de partilhar uma fotografia com o novo jogador dos San Antonio Spurs, que foi a primeira escolha no draft (e o primeiro francês a ser o número 1), evento em que as equipas da liga norte-americana de basquetebol escolhem os melhores jogadores jovens do ano.

Mal se soube que o francês Victor Wembanyama era o primeiro escolhido, Emmanuel Macron apressou-se a utilizar o Twitter para congratular o jogador. "O primeiro francês a ser a primeira escolha no draft da NBA. Já nos estás a fazer sonhar. Sem dúvidas: vais mudar o jogo", escreveu o presidente francês.

Victor Wembanyama, the first Frenchman to be the first pick in the #NBAdraft!



You're already making us dream, @Vicw_32. No doubt about it: you'll change the game! pic.twitter.com/OagBcGqDYX