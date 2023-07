Desemprego cai 2,8% em junho em cadeia e 1,7% em termos homólogos

O desemprego registado em junho diminuiu 2,8% relativamente ao mês anterior e caiu 1,7% face ao mesmo mês do ano passado, atingindo o valor mais reduzido de sempre no referido mês, segundo dados do IEFP divulgados esta quinta-feira.

“O desemprego registado em junho voltou a baixar, sendo o mais reduzido de sempre (277.742 pessoas), nos meses de junho, com uma redução de -2,8% (-8.113 pessoas) relativamente ao mês anterior e -1,7% abaixo do nível observado em junho de 2022 (-4.711 pessoas)”, refere um comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que cita dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Já no desemprego de longa duração manteve-se a tendência de queda, com uma diminuição em cadeia de -1,9% (-2.139 pessoas), situando-se -18,8% abaixo do nível registado em junho de 2022 (-25.842 pessoas).