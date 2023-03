O número de empregos vagos registados pelo Ministério do Trabalho é cada vez maior e ultrapassou os 60 mil no terceiro trimestre do ano ano passado, de acordo com os dados obtidos pelo Jornal de Notícias. Vendedores, informáticos e técnicos de call center estão entre as vagas que mais ficam por preencher.

No final de setembro de 2022, havia 61.626 ofertas de trabalho que não geraram interesse junto dos desempregados, o que, segundo o JN, é 43,9% do que no período homólogo de 2021 e mais 19,9% do que o número de empregos vagos registado no segundo trimestre de 2022.

Mais de um terço dos empregos vagos localizaza-se na Área Metropolitana de Lisboa (27.377), No Norte havia 18.117 ofertas por preencher e no Centro 9.844.

Já no que toca ao tipo de empregos, a maioria das vagas que ficaram vagas eram para vendedores, especialistas em tecnologias de informação e comunicação, pessoal de apoio direto a clientes e operários da indústria extrativa, construção e transportes.