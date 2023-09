Portugal volta a ser o terceiro país com maior peso dos precários na UE

O peso dos contratos precários está a aumentar novamente em Portugal. Depois de uma estabilização desde o início de 2021, o peso dos contratos a prazo e de outros trabalhadores em situação precária subiu para 17,8% no segundo trimestre do ano, de acordo com o Jornal de Negócios (acesso pago).

A inversão da tendência já se tinha verificado no trimestre anterior, quando o peso dos trabalhadores por conta de outrem que tinham um contrato a termo ou duração limitada aumentou para 17,2%, depois nos mínimos históricos registados em 2022.

Nessa altura, apenas Espanha (uma décima à frente) e os Países Baixos (onde 27,8% dos trabalhadores por conta de outrem tinham um contrato a termo ou duração limitada) superavam Portugal nesta matéria dentro da União Europeia (UE).