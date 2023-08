Estas recrutadoras têm mais de 5.200 ofertas de emprego em aberto

A Multipessoal, Randstad, Adecco, Manpower, Multivision e Precise estão à procura do melhor talento para reforçar as equipas no verão, e não só. Estas empresas especializadas em recrutamento têm atualmente mais de 5.200 ofertas de emprego disponíveis. Só a Multipessoal conta com 1.500 vagas — das quais 450 destinadas a empregos de verão –, sobretudo nos setores da indústria transformadora, produção, retalho, restauração e hotelaria. Na Randstad há mais de 1.400 vagas para quem procura um emprego durante o verão.

“Atualmente, temos mais de 1.000 ofertas de trabalho disponíveis no nosso website clan.pt, que correspondem a aproximadamente 1.500 vagas de emprego para candidatos em busca de novos desafios profissionais”, adianta Susana Dionísio, sourcing experience & performance associate director da Multipessoal, ao Trabalho by ECO.

“Este elevado número de vagas reflete o dinamismo do mercado de trabalho atual, abrangendo uma grande variedade de setores e funções”, continua a responsável.

A maioria dos clientes da Multipessoal são oriundos dos setores da indústria transformadora, produção, retalho, restauração e hotelaria, pelo que a maioria das ofertas de emprego se encontra nestas mesmas áreas de atividade.

Este elevado número de vagas reflete o dinamismo do mercado de trabalho atual, abrangendo uma grande variedade de setores e funções". Susana Dionísio, Sourcing Experience & Performance associate director da Multipessoal

No que toca aos perfis mais procurados, Susana Dionísio refere que se observa “uma procura significativa por operadores de produção e armazém, cujas competências e experiência são essenciais para garantir a eficiência e qualidade das operações industriais e logísticas, no nosso país”.

Mas não só. “Também são bastante solicitados os promotores, profissionais responsáveis por impulsionar a visibilidade e comercialização de produtos e serviços, e os comerciais, que desempenham um papel crucial no estabelecimento de parcerias comerciais e conquista de novos clientes”.

Adicionalmente, destaca-se a necessidade de assistentes de call center, “profissionais capacitados para fornecer um suporte eficaz e cordial aos clientes, contribuindo para a sua satisfação e fidelização”.

Na área do turismo, funções como empregados de mesa, andares e copa são “fundamentais para assegurar uma experiência positiva e memorável aos 25 milhões de turistas que se espera visitarem o país em 2023”. E, nesta área, há ainda uma particularidade: “Paralelamente, temos inclusive sido procurados por clientes internacionais, que pretendem recrutar profissionais portugueses para garantirem funções ligadas ao setor hoteleiro no estrangeiro“, conta a sourcing experience & performance associate director da Multipessoal.

As oportunidades podem ser consultadas na plataforma de recrutamento da Multipessoal — o Clan — onde os candidatos têm acesso a todas as informações detalhadas e às condições relacionadas com as vagas.

A Manpower também está à procura de profissionais para preencher as mais de 1.000 vagas já publicadas. E detalha os perfis mais procurados: “profissionais com competências em TI e data”, “perfis com competências em operações e logística, como operadores de armazém, operadores de empilhador e motoristas de pesados”, “profissionais para funções de recursos humanos”, “candidatos com competências em engenharia”, “perfis para a indústria e produção, como operadores de produção” ou “técnicos de manutenção” e ainda na “área de vendas e marketing, como é o caso dos revisores de conteúdos, assistentes de apoio ao cliente e gestores de clientes”, aponta Daniela Lourenço, brand leader da Manpower.

As vagas podem ser consultadas no site da empresa, no Facebook ou no próprio Instagram, onde a Manpower irá lançar brevemente um canal de broadcast com foco exclusivo em oportunidades de trabalho.

Saúde e IT em busca de talento

A Precise abriu recentemente mais de 100 vagas de emprego para as áreas da saúde e de tecnologias de informação (TI) em todo o território nacional, abrangendo o arquipélago dos Açores. Para a área da saúde, a recrutadora está à procura de médicos com e sem especialidade, enfermeiros, assistentes operacionais e equipas de medicina dentária. Já no setor das tecnologias, as vagas são, principalmente, para developers de fullstack, backend, frontend, mobile e data scientist, em regime de trabalho remoto.

“Uma das vantagens de trabalhar com a Precise é a flexibilidade de horários, permitindo que o profissional defina a sua carga horária e, consequentemente, o seu rendimento. No setor da saúde, as vagas podem ser para trabalho em período integral ou parcial, dependendo da disponibilidade do profissional. Já as oportunidades de emprego que temos para a área das TI são todas em período integral”, indica Nuno Neves, CEO da Precise.

Em relação aos prazos para a submissão das candidaturas, é recomendado que os interessados enviem as suas candidaturas o mais rápido possível. “Na área da saúde, uma resposta rápida aumenta a probabilidade de integração do profissional, considerando que a taxa de resposta da Precise é próxima de 100%. Já na área de TI, temos urgência em entregar perfis de qualidade aos clientes, tornando a rapidez na submissão das candidaturas um fator também importante”, diz ainda Nuno Neves.

No site da empresa de recrutamento estão listadas as ofertas de emprego disponíveis, bem como perfis requeridos, com indicação das condições oferecidas.

Reforço de verão

Há ainda uma série de vagas destinadas a quem procura uma oportunidade de trabalho apenas durante os meses de verão. Só a Randstad abriu 1.400 vagas para este verão, enquanto a Adecco tem 1.200 vagas publicadas. Existem oportunidades para os setores de indústria e logística, turismo e hotelaria, restauração, eventos, vendas e agricultura.

“Muitos setores registam um aumento de atividade sazonal, com vagas para responder a esta que é considerada uma época alta. Coincidindo com o período de férias dos estudantes, estas são excelentes oportunidades para os que procuram ganhar experiência de trabalho ou ganhar um rendimento extra”, comenta Isabel Roseiro, diretora de marketing da Randstad Portugal.

Conheça todas as oportunidades e saiba como pode candidatar-se aqui.

Também na Adecco há uma campanha de verão a decorrer até setembro, que reúne cerca de 1.200 ofertas de emprego, em diversas zonas do país. “Estamos entusiasmados em lançar a campanha de empregos de verão e fornecer oportunidades únicas para os talentos em todo o país”, afirma Vanda Santos, diretora de serviço e qualidade.

“Acreditamos na força do trabalho e em fornecer aos talentos portugueses oportunidades para desenvolverem as suas competências e prosperar profissionalmente, assim como estamos empenhados em dar resposta eficiente às empresas que estão a reforçar as suas equipas nesta altura do ano. Esta campanha é um reflexo do nosso compromisso em apoiar o crescimento e o desenvolvimento dos recursos humanos em Portugal”, reforça.

Motoristas de pesados, operadores de lojas, rececionista de hotel ou assistente de call center são algumas das funções para as quais a empresa está a recrutar. A candidatura pode ser feita online.

Muitos setores registam um aumento de atividade sazonal, com vagas para responder a esta que é considerada uma época alta. Coincidindo com o período de férias dos estudantes, estas são excelentes oportunidades para os que procuram ganhar experiência de trabalho ou ganhar um rendimento extra". Isabel Roseiro, diretora de marketing da Randstad Portugal

Entre as 1.500 vagas da Multipessoal, Susana Dionísio diz que 450 dizem respeito a ofertas de emprego de verão, e abrangem “diversas áreas e localizações, proporcionando oportunidades nas mais variadas indústrias”.

“Destacamos a existência de 150 posições para cozinheiros e empregados de refeitório, estando estas oportunidades distribuídas por ambientes empresariais e hospitalares, com uma abrangência nacional. As 300 vagas remanescentes estão associadas às empresas Italagro e FIT, ambas pertencentes ao Grupo HIT. Neste contexto, estamos à procura de profissionais qualificados para posições como operadores de produção, operadores de armazém, operadores de classificação, operadores de controlo de qualidade, analistas de qualidade e assistentes administrativos. Estas oportunidades visam atender às demandas da indústria da transformação do tomate e estão situadas em Castanheira do Ribatejo e Marateca”, detalha a sourcing experience & performance associate director da Multipessoal.

Este ano, e em termos de número de número de vagas, a profissional considera que o recrutamento de verão está a ser “mais intenso do que o de 2022”, e justifica-o com uma série de fatores. Entre elas a “recuperação económica”, a “crescente escassez de mão de obra em alguns setores” e o “aumento da procura de produtos e serviços”.