O grupo Lisnave decidiu, em assembleia geral de acionistas, distribuir um prémio de dois milhões de euros pelos cerca de 500 trabalhadores permanentes dos estaleiros navais. O grupo registou no ano passado resultados líquidos de mais de sete milhões de euros.

“Face ao resultado do exercício, o grupo de empresas do universo Lisnave concedeu um montante total de Gratificações de Balanço superior a dois milhões de euros, distribuído pelos trabalhadores. Esta ação foi decidida na Assembleia Geral de Acionistas da LISNAVE – Estaleiros Navais, S.A., realizada [quinta-feira] pelos acionistas que atribuíram uma Gratificação Universal de Balanço seguida, também, nas outras empresas do grupo”, informa o grupo, em comunicado.

Ao todo, a medida abrange “500 trabalhadores permanentes do grupo todo e foi distribuído também no ano passado pelos trabalhadores cerca de 500 mil euros”, clarifica fonte oficial à ECO Pessoas.