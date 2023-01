Estou a trabalhar há várias horas seguidas, mas sinto-me como se ainda nem tivesse começado. A minha atenção está a ser desviada da minha tarefa - escrever esta história - por uma miríade do que acredito serem interrupções de trabalho necessárias. (OK, algumas foram do meu gato, que também acredita firmemente nas suas necessidades).

Os meus filhos e eu chamamos a dias como este dias de “esquilo”, em honra de Dug, o cão que fala (esquilo!!) no filme "Up" da Pixar 2009, que (esquilo!!) está constantemente a ser distraído por bem, quase (esquilo!!)...

Infelizmente, muitos de nós estamos a ter dias de “esquilo”, segundo Gloria Mark, professora de informática na Universidade da Califórnia, Irvine, que estuda o impacto dos media digitais nas nossas vidas. No seu novo livro, “Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness and Productivity” (“Capacidade de concentração: uma forma revolucionária para recuperar o equilíbrio, a alegria e a produtividade”, num tradução livre), Gloria Mark explica como décadas de investigação têm acompanhado o declínio da capacidade de concentração.

“Em 2004, a atenção média num ecrã durava cerca de 2 minutos e meio”, diz Gloria Mark. “Alguns anos mais tarde, a duração da atenção era de cerca de 75 segundos. Agora, encontramos pessoas que só podem prestar atenção a um ecrã durante uma média de 47 segundos.”

Não só as pessoas se concentram durante menos de um minuto em qualquer ecrã, diz a especialista, mas também quando a atenção é desviada de um projeto em que estamos a trabalhar, são necessários cerca de 25 minutos para se voltar a concentrar nessa tarefa. (Esperem, o quê???)

“De facto, a nossa investigação mostra que demora 25 minutos e 26 segundos até voltarmos à esfera de trabalho inicial, ou ao projeto”, sublinha Gloria Mark.

Como é que isso pode ser? “Se olharmos para o trabalho como uma alternância entre tarefas, ao contrário da visão micro de alternância entre ecrãs, encontramos pessoas que passam cerca de 10 minutos e meio em qualquer tarefa de trabalho antes de serem interrompidas - internamente ou por qualquer outra pessoa - e depois mudam para outra tarefa”, diz a professora.

Sim, mas depois voltamos ao trabalho inicial, certo? Errado, corrige Gloria Mark. Em vez disso, quando somos interrompidos na segunda tarefa, voltamos a mudar para uma tarefa diferente - chamemos-lhe o terceiro projeto. Inacreditavelmente, a sua investigação demonstrou que também somos interrompidos no terceiro projeto, e passamos ao quarto projeto.

“E depois voltamos e retomamos a tarefa inicialmente interrompida”, explica. “Mas não é como se tivéssemos sido interrompidos e não tivéssemos feito nada. Durante mais de 25 minutos, estivemos de facto a trabalhar noutras coisas.”

(Pelo menos posso dizer isso ao meu chefe quando falhar um prazo de entrega).

“No entanto, há também um custo nesta alternância”, acrescenta. “O custo da alternância é o tempo que leva alguém a voltar a focar-se no seu trabalho: 'Onde é que eu estava? Em que é que estava a pensar? Esse esforço adicional também pode provocar erros e causar stress”.

O mito do multitasking

Porque é que tudo isto é um problema? Afinal, chama-se multitasking, e é considerado por muitos uma competência altamente valorizada para lidar com as exigências da era da informação.

“Com exceção de alguns raros indivíduos, não existe algo como multitasking”, diz Gloria Mark. “A menos que uma das tarefas seja automática, como mastigar uma pastilha elástica ou caminhar, não se pode fazer duas coisas que exigem algum empenho ao mesmo tempo.”

Por exemplo, argumenta, não se pode ler o e-mail e estar numa videochamada. Quando se concentra numa coisa, perde-se a outra. "Na verdade, está-se a alternar muito rapidamente a sua atenção entre os dois. E quando se muda a atenção rapidamente, isso está correlacionado com o stress."

A pressão sanguínea aumenta. O ritmo cardíaco acelera. Medidas psicológicas de stress também trazem resultados negativos, tais como mais fadiga, mais erros e menos produtividade: “quanto mais as pessoas fazem multitask, mais erros cometem”.

Quem é que nos fez isto? Nós fizemos, claro, com a ajuda dos culpados da tecnologia como as redes sociais, os tablets e a televisão. Mas a tecnologia que Gloria Mark mais culpa é o correio eletrónico.

“Para mim, o e-mail é provavelmente o pior porque se tornou um símbolo do trabalho”, diz ela, acrescentando que a sua investigação encontrou uma correlação direta entre o e-mail e níveis de stress mais elevados.

“Cortámos o correio eletrónico para alguns trabalhadores de uma organização durante uma semana de trabalho”, diz ela. “Utilizando monitores do ritmo cardíaco, descobrimos que ficaram significativamente menos stressados e foram capazes de se concentrar durante consideravelmente mais tempo”.

(Dou por mim a interromper o trabalho para procurar voos para Bora Bora. Ah, pois. Eles também têm correio eletrónico lá).

“Não há maneira de uma pessoa poder ficar completamente isolada da tecnologia e trabalhar no mundo atual”, diz Gloria Mark. “Portanto, vamos aprender a viver com isso de forma a manter o nosso bem-estar.”

Recuperar o foco

Recuperar a sua capacidade de concentração requer que se esteja atento à forma se como está a utilizar a tecnologia, diz Gloria Mark, o que pode ser uma questão desafiante se tivermos em conta que os americanos passam, em média, pelo menos 10 horas por dia nos ecrãs.

Paradoxalmente, podemos usar a tecnologia para ajudar. Programe o trabalho de rotina para a primeira parte do dia que é quando não estamos totalmente alerta, depois use a tecnologia para bloquear distrações quando estiver no seu melhor estado mental. À noite, descarregue as tarefas do seu cérebro, anotando-as, e afaste-se da lista.

Distraído pelas páginas de redes sociais? Esconda-os, diz Gloria Mark: “tire os ícones do seu ambiente de trabalho e esconda as aplicações no seu telefone dentro de pastas, onde é preciso um esforço extra para as encontrar. Deixe o seu telefone noutra sala, ou coloque-o numa gaveta e feche-o.”

Também é importante aprender quando deve fazer uma pausa. “Se tiver de ler algo mais do que uma vez ou se as palavras não estiverem a ser registadas, é altura de parar e reabastecer”, diz ela.

A melhor pausa é um passeio na natureza: “uma caminhada de 20 minutos apenas na natureza pode ajudar as pessoas a relaxarem consideravelmente”, diz Gloria Mark. “E descobrimos que pode ajudar as pessoas a produzir substancialmente mais ideias - chama-se a isso pensamento divergente”.

Demasiado frio para andar lá fora? Faça algo envolvente que não exija esforço mental. “Tenho um amigo que é professor do MIT e a sua atividade favorita é combinar meias”, diz a investigadora. “Outro amigo gosta de passar a ferro. As ideias podem ficar a incubar e depois voltamos ao trabalho árduo e vemo-lo com olhos frescos”.