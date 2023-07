59% das empresas oferecem carro da empresa ou subsídio aos colaboradores

Mais de metade das empresas em Portugal (59%) oferece aos colaboradores carro de empresa ou subsídio, mas quase metade pretende rever nos próximos 12 meses a sua política automóvel para políticas mais amigas do ambiente, procurando ainda uma redução de custos, aponta o Relatório 2023 “Company Car Benefits Survey – Portugal”, da WTW, resultante de um inquérito junto a cerca de 300 empresas.

“O benefício carro continua a ser um dos benefícios mais valorizado pelos colaboradores tornando-se num dos itens que entram na negociação de quem está prestes a mudar de empresa. E, num mercado em que existe disputa por profissionais, as empresas têm usado este benefício como elemento de atração e retenção, apesar dos custos elevados que representam”, comenta Sandra Bento, associate diretor na WTW Portugal, citada em comunicado.

A WTW inquiriu 292 empresas em Portugal, entre abril de 2022 e janeiro de 2023, das quais 59% diz atribuir carro de empresa ou subsídio aos colaboradores, sendo que 23,5% dá ambas as opções aos colaboradores elegíveis a estes benefícios.

São as categorias profissionais relacionadas com vendas aquelas mais elegíveis a ter um carro de empresa como benefício – 61,3% no nível manager e 64% no profissional – bem como profissionais com funções de liderança, como é o caso do business unit head e country manager, com mais de 60%.

“Quando se fala na atribuição exclusiva de um subsídio em alternativa ao carro ou em dar a opção de escolha entre um dos dois benefícios, as categorias mais elegíveis a essa escolha verificam-se nos níveis executivos de business unit head e country manager, middle manager e senior professional (não-vendas)”, refere ainda a WTW.

Mais de metade das empresas permite que os colaboradores escolham a sua viatura entre um leque de marcas e modelos definido pela organização, sendo a BMW, a Audi e a Volkswagen as mais comummente disponibilizadas.

Políticas automóveis mais amigas do ambiente

As empresas já reviram ou pensam rever as suas políticas de frota automóvel por soluções mais amigas do ambiente, destaca ainda a WTW.

Nos últimos 12 meses, menos de metade (42%) reviu a sua política de atribuição de carro, com a maior parte (80%) a fazê-lo para “estar alinhada com as práticas do mercado/competitividade e para introduzir políticas/comportamentos mais amigas do ambiente”, aponta o relatório. Em 40% dos casos, essa política visou também uma redução de custos e “uma maior flexibilidade”.

“As principais alterações feitas neste período aconteceram nas marcas e os modelos de carros atribuídos e dar a possibilidade de escolher entre uma viatura da empresa ou um subsídio de viatura devido ao seu estatuto na empresa ou com base nos requisitos da função”, explica a WTW.