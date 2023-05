Afogados em reuniões, 70% dos trabalhadores delegaria funções à inteligência artificial

Mais de metade dos colaboradores (64%) não tem tempo e energia para desempenhar o seu trabalho, assume dificuldades em ter pensamento estratégico, enquanto 60% dos líderes já admite que a falta de ideias inovadoras nas equipas é uma preocupação. Afogados com reuniões e solicitações das ferramentas digitais, os colaboradores olham para a Inteligência Artificial (IA) como uma “solução milagrosa”: se 49% mostra preocupação que a IA substitua os seus empregos, 70% delegaria na IA o máximo de trabalho possível para reduzir a carga de trabalho, conclui o “Work Trend Index 2023 – “Will AI Fix Work?” da Microsoft, conhecido esta terça-feira.

“Esta nova geração de IA irá permitir eliminar as tarefas morosas e impulsionar a criatividade”, afirma Satya Nadella, chairman e CEO da Microsoft, citado em comunicado. “Existe uma enorme oportunidade para as ferramentas impulsionadas por IA ajudarem a aliviar a dívida digital [elevado fluxo de dados, reuniões e notificações], a desenvolver novas habilitações e a capacitar os colaboradores”, diz o responsável da tecnológica, que tem vindo a investir fortemente em IA. Em janeiro foi conhecido que a tecnológica iria reforçar o seu investimento na OpenAI — a criadora do ChatGPT — na ordem dos 10 mil milhões de dólares.

Num mundo cada vez mais digital, o elevado fluxo de dados — emails, reuniões e notificações – está a afetar o negócio, alerta a Microsoft.

A tecnológica, entre 1 de fevereiro e 14 de março de 2023, analisou biliões de sinais de produtividade no Microsoft 365 e as tendências laborais no LinkedIn, plataforma da Microsoft, junto a mais de 31 mil pessoas em 31 países. E concluiu que cerca de 64% dos inquiridos tem dificuldades em ter tempo e energia para desempenhar o seu trabalho e 3,5 vezes mais probabilidades de também exibir dificuldade com o pensamento estratégico. E as lideranças já estão a sentir isso: 60% dos líderes admite que “a falta de ideias inovadoras nas suas equipas é uma preocupação.”

O elevado volume de informação e de comunicação está a ter impacto na capacidade de concentração e de trabalho das equipas: 68% diz não ter tempo suficiente para se concentrar sem interrupções; e 62% debate-se com o tempo gasto na procura de informações.

E em que despende um colaborador médio o seu tempo laboral? Mais de metade (57%) a comunicar através de reuniões, emails ou chat e quase outro tanto (43%) a criar documentos, folhas de cálculo e apresentações, revela a análise feita às aplicações Microsoft 365.

“Os utilizadores mais intensos (top 25%) passam 8,8 horas por semana a enviar emails e 7,5 horas por semana em reuniões – mais de dois dias úteis a gerir a caixa de entrada e a ter reuniões”, aponta a tecnológica em comunicado.

Desafio da IA

Com a explosão da IA, os colaboradores olham para esta ferramenta tecnológica com um misto de receio e expectativa. Se 49% afirma estar preocupado que a IA vá substituir os seus empregos, 70% delegaria o máximo de trabalho possível à IA para diminuir a carga de trabalho.

Para quê, ao certo? “Três em cada quatro pessoas afirma que se sentiriam confortáveis em utilizar a IA para tarefas administrativas (76%), trabalho analítico (79%) e criativo (73%). Inclusivamente, para ajudar a encontrar as informações e respostas de que necessitam (86%), resumir reuniões e pontos de ação (80%) e planear o dia (77%)”, aponta a Microsoft.

Mas não apenas em funções burocráticas. Uma larga maioria (87%) dos colaboradores em funções criativas — familiarizados com IA — dizem sentir-se confortáveis em utilizar esta ferramenta para os aspetos criativos do seu trabalho.

Muitos já olham para o desafio de formação e novas skills que a disseminação da IA irá colocar aos colaboradores, com “82% dos líderes inquiridos afirmam que os seus colaboradores vão precisar de novas habilitações para estarem preparados para o crescimento da IA.”

“Em março de 2023, a proporção de anúncios de emprego nos EUA no LinkedIn que mencionam GPT já aumentou 79% em relação ao ano anterior”.