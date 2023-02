Apenas 7,6% dos trabalhadores em Portugal estão filiados em algum sindicato. As empresas maiores, com mais de 250 pessoas, concentram a esmagadora maioria dos sindicalizados, com um total de 71%.

As atividades financeiras e de seguros são aquelas em que os funcionários mais procuram representação na defesa dos seus direitos, refere a edição desta quinta-feira do Jornal de Notícias a partir do boletim estatístico do Gabinete de Estratégia e Planeamento, do Ministério do Trabalho.

A representação de trabalhadores sindicalizados tem diminuído nos últimos anos: em 2010, tinham um peso de 10,6%. Em 2019, a taxa de sindicalização fixou o mínimo de 7,2%.