O BNP Paribas, a Siemens, a Cisco ou a unicórnio Farfetch estão entre as 25 melhores empresas para um profissional desenvolver a sua carreira em Portugal, segundo o LinkedIn Top Companies 2023. A rede social analisou fatores como rotatividade, despedimentos, crescimento profissional ou aquisição de competências durante o período de contratação, para destacar as empresas que favorecem a progressão na carreira.

Para a composição deste ranking, a rede social analisou vários fatores como “o crescimento profissional das pessoas na própria empresa ou quando saem dela e a aquisição de competências durante o período de contratação, para destacar as empresas que favorecem a progressão na carreira”, informa.

Parâmetros como rotatividade e os despedimentos foram também ponderados, sendo que empresas que “despediram 10% ou mais de sua força de trabalho entre 1º de janeiro de 2022 e o lançamento da lista, com base em anúncios públicos — ou que tenham rotatividade superior a 10%, com base em dados do LinkedIn” não foram contemplados nesta avaliação. Para serem incluídas as empresas deveriam ter pelo menos 500 funcionários em 31 de dezembro de 2022 no país. Foram excluídos agências de emprego e de seleção de pessoal, instituições de ensino e órgãos governamentais, bem como o LinkedIn, e sua empresa-mãe, a Microsoft, e respetivas subsidiárias.

Banca, área tecnológica, telecomunicações ou retalho são algumas das áreas de atividade das mais de duas dezenas de empresas que fazem parte do top 25.

Conheça as 25 empresas

BNP Paribas Siemens Cisco Vestas Deloitte IQVIA Banco BPI SAP Fujitsu Farfetch Capgemini Teleperformance Jerónimo Martins Cognizant Hovione NOS Vodafone Galp VINCI ADEO (Leroy Merlin) Repsol Grupo Manuel Champalimaud Revolut EDP Forvia (empresa-mãe da Faurecia)